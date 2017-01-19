



Напомню, Татьяну обвиняли в проведении несогласованной акции памяти убитого нацистами адвоката Маркелова и Бабуровой



Сегодня мне пришлось отбиваться в одиночку, но результат того стоит. В день 21-летия вступления России в Совет Европы мурманский суд защитил свободу собраний! Прогрессивное Заполярье :)



ершении правонарушения, предусмотренного ст. 20.2 КоАП РФ (подробнее: https:// www.novayagazeta.ru/news/ 2017/01/19/ 128250-v-murmanske-politsiy a-zaderzhala-uchastnikov-a ktsii-pamyati-ubityh-antif ashistov ).Сегодня мне пришлось отбиваться в одиночку, но результат того стоит. В день 21-летия вступления России в Совет Европы мурманский суд защитил свободу собраний! Прогрессивное Заполярье Хорошие новости - только что Октябрьский районный суд г.Мурманска прекратил производство по делу об административном правонарушении в отношении Татьяна Кульбакина в связи с отсутствием в её действиях состава правонарушения. Иными словами, признал невиновной.Напомню, Татьяну обвиняли в проведении несогласованной акции памяти убитого нацистами адвоката Маркелова и Бабуровой #19января , а именно сов