Департамент транспорта Москвы выпустил приложении, позволяющее любому желающему настучать на нарушителя правил парковки. Сделано приложение в русле модной нынче тенденции к геймификации реальности. Есть система рейтинга - в зависимости от количества написанных (и, видимо, исполненных) доносов (10, 50, 100 и т.д.). А также ачивки! "Ночной охотник", "очистил всю улицу" и т.д. Называется почему-то не "Киберстукач", а "Помощник Москвы". Наверняка сейчас найдутся одаренные граждане, которые напишут, что в цивилизованных Осло, Глазго и Стокгольме давным-давно такое практикуется. Но, что для немца хорошо, то для русского смерть. Я бы предпочел, чтобы в стране, где население вообще не имеет влияние на законодателя, доносительство оставалось более трудозатратным делом. Но показательно. А вы думали, к чему же это все ведет: урбанизм, малые добрые дела, Капков, Ликсутов, хорошие светлые лица, хипстеры, облагораживание Москвы, западный опыт и высокие технологии? Ну вот к этому и ведет. Следующим шагом будет создание приложения "Помощник ЦПЭ". Борись с экстремизмом в интернете, сообщай товарищу майору! 10 доносов - бронзовые скрепы, 50 - серебряные, 100 - золотые. Получай ачивки: "охотник за атеистами", "гроза зигующей школоты", "мамкин защитник конституционного строя".