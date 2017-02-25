Религиозное лицемерие varlamov 513 28.02 10:41 |513



У православных сегодня начался Великий пост! Я человек неверующий, поэтому с чистой совестью пошёл есть вкусный стейк. Но за соседним столиком сидели две пригламуренные барышни: у одной на столе был салат из артишоков с соусом из белого трюфеля, у другой – какие-то морские гады, привезенные с Дальнего Востока самолетом. О том, что у них пост, я узнал по оставленному официанту комментарию: "Мы постимся, что у вас есть без мяса?"



Да, у нас началось одно из главных шоу года, Великий пост! Важное религиозное событие, вышедшее в тираж. Ближайшие 7 недель рестораны будут соревноваться в том, кто вкуснее приготовит постные блюда! Женские журналы будут выходить с подборками рецептов типа "Как удивить мужа в пост?". На Первом канале тоже всё празднично: уже анонсировали новые серии передачи, где постящиеся будут спорить, можно ли насиловать пьяную девочку, сама ли она виновата или нет. Да, простите, я посмотрел в записи три выпуска про Диану Шурыгину и до сих пор не могу отойти от увиденного. Такое впечатление, что заглянул в замочную скважину на вратах ада.



Редкий верующий помнит об истинном смысле поста.





Единицы думают о том, что пост – подготовка христианина к празднованию Пасхи. И отказ от привычного питания – это не какой-то забавный запрет, который надо красиво обойти, а жертва Господу. Чтобы человек перед Пасхой отказался от земных радостей и подумал о вечном, чтобы очистилось не только тело, но и душа! Как артишоки с соусом из белого трюфеля способствуют очищению души и мыслям о боге, я не знаю. Впрочем, я же не верующий, вполне возможно, что мне этого лицемерия не понять.



И пост касается не только употребления мяса. Пост касается ваших мыслей и поступков. Ну нельзя ведь одной рукой креститься на постное меню, а другой нажимать на пульте кнопку, чтобы посмотреть "Пусть говорят" с Малаховым про Диану Шурыгину?



Сейчас будет небольшое отступление. Однажды голландский инженер-транспортник Ханс Мондерман предложил убрать с небольших улиц все знаки и разметку, чтобы снизить там аварийность. Любой гаишник от такого предложения схватился бы за голову. Но эксперимент показал, что такая улица становится только безопаснее! То же самое и с общими пространствами, которые одновременно могут использовать пешеходы, автомобилисты и велосипедисты. Смысл в том, что когда нет чётких правил, все участники дорожного движения ведут себя намного осторожнее. Водители едут аккуратнее, пешеходы смотрят по сторонам. Человек ведёт себя осмотрительнее в ожидании опасности.



К чему было это отступление? К религии. Мне не нравится религия тем, что она дает человеку чёткие правила: как жить, что делать и как решить вопрос, если ты накосячил. Возвращаясь к автомобилисту: вот здесь можно на 20 превысить, здесь – аккуратно объехать пробку, а здесь – взятку дать. И вот ты уже знаешь, что можно быть конченым говном, воровать, сажать в тюрьму невиновных (привет одному чиновнику), а потом построить парочку храмов на наворованные деньги – и Бог всё простит. Или можно быть королем РЖД Якуниным, обеспечить своих детей миллиардными госконтрактами, построить себе на сомнительные доходы дворец, а потом бог все простит. Да-да, ежегодно на Пасху Якунин лично участвует в доставке Благодатного огня со Святой Земли (из храма Гроба Господня в Иерусалиме) в Россию. И сразу практически святой человек! Примерный христианин. На бытовом уровне – такая же фигня. Можно быть полным говном, а тут покрестился, свечку купил в храме – и всё ок. На Крещение окунался? Окунался. В пост постился? Постился. Ну всё, теперь можно и в лифте нассать.



У меня позиция такая, что говном нельзя быть никогда. Ни во время поста, ни после. Нельзя врать, воровать и делать всякую хуйню. Да, возвращаясь к Первому каналу: насиловать пьяных 17-летних девочек тоже нельзя. Вообще насиловать никого нельзя.



Просто не будь мудаком 365 дней в году (раз в 4 года – 366) – и можешь есть мясо сколько влезет. Обсудить в блоге автора