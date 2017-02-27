Все угорают над многодетными немцами, которые сбежали из Германии в Россию whalesgohigh 838 27.02 18:31 |838 Все в ФБ угорают над многодетными немцами, которые сбежали из Германии от уроков "сексуального просвещения" и переехали в какую-то, прости господи, Кыштовку Новосибирской области. Теперь, значит, улепетывают обратно. Все эдак ржут и намекают, что им лучше в социальной и бездуховной Германии, чем в духовной, но нищей России. Но я подозреваю, что вовсе не экономические трудности испугали упорных немцев. К экономическим-то они как раз были готовы.



Они просто решили, что немецкое сексуальное просвещения таки лучше российского. Видимо, раньше они, наслушавшись рашутудей и европейских глупых консерваторов, думали, будто Россия - это такое царство традиционных ценностей, где бродят воцерковленные бородатые мужики и целомудренные девы, которые до свадьбы ни-ни. Тогда как реальная российская деревня - это место, где ебутся со всеми начиная с 12 лет, к 15 годам у девочек по пять абортов, у мальчиков - по три ходки. Наверняка и небесная Кыштовка оказалась таким царством пьянства, разврата и насилия, о котором и не мечтал Калигула. А потому немцы почесали удивленно репу да решили восвояси: пусть лучше их дочкам все РАССКАЗЫВАЮТ в Германии на уроках врачи и педагоги, чем в России ПОКАЗЫВАЮТ на соседней стройке потомственные калдыри из ближайшего ПТУ.









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