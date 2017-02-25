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Кудрин — кандидат в президенты
21.02 число просмотров 566 число записей 3
 
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Людей задержали за то, что они приехали поддержать Мустафаева и транслировать происходящее в соцсетях
Людей задержали за то, что они приехали поддержать Мустафаева и транслировать происходящее в соцсетях
Anton Naumlyuk
26.02 13:06 |  число просмотров 210
К Железнодорожному отделу полиции Симферополя пришли десятки крымских татар встречать тех, кого арестовали после обыска у Марлена Мустафаева. Первая группа должна была выйти полчаса назад. Остальные - вечером. Людей задержали за то, что они приехали поддержать Мустафаева и транслировать происходящее в соцсетях. Десять человек получили по пять суток ареста. Думаете кто-то после этого испугался прийти к отделу полиции? Да они вообще все теперь стримят.

Приехал наряд полиции. "Кто здесь старший?", - спрашивает полицейский. "Таких нет", - отвечают. Кажется, не очень поверил, что десятки людей могут собраться безо всякой организации и "старших".

Фото Антона Наумлюка.
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Робот "Роскомнадзора" следит за тобой Нам в РКН сказали, что нарушение этой нормы закона теперь выявляет робот — специальная программа. Вычисляет, присылает сотруднику РКН ссылку, тот делает скриншот, пересылает третьему сотруднику
 
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" Россия признала действительными паспорта ДНР и ЛНР. На очереди признание документов Нарнии, Изумрудного города и Атлантиды. "
19.02 |
blog Sandy_mustache
" Россия скоро погасит последний внешний долг СССР. Эта страница истории перевернута Другие рудименты коммунистического режима еще живы. "
18.02 |
blog aanechaev
" Крым был взят Россией при администрации Обамы. Не был ли он слишком мягок по отношению к России? Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Was Obama too soft on Russia? "
15.02 |
blog https://twitter.com/realDonaldTrump
" Хотите заглянуть в политическое будущее России? Это очень просто: посмотрите на экс-депутата Вороненкова. "
15.02 |
blog https://vk.com/id244477574
" Как я понимаю, Варя Караулова сидит за то, что предвидела и пыталась опередить "подвиг" Жени Прилепина? Фашизм наступает не зная ни дня передышки. "
13.02 |
blog Andrey Volna
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