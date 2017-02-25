К Железнодорожному отделу полиции Симферополя пришли десятки крымских татар встречать тех, кого арестовали после обыска у Марлена Мустафаева. Первая группа должна была выйти полчаса назад. Остальные - вечером. Людей задержали за то, что они приехали поддержать Мустафаева и транслировать происходящее в соцсетях. Десять человек получили по пять суток ареста. Думаете кто-то после этого испугался прийти к отделу полиции? Да они вообще все теперь стримят.



Приехал наряд полиции. "Кто здесь старший?", - спрашивает полицейский. "Таких нет", - отвечают. Кажется, не очень поверил, что десятки людей могут собраться безо всякой организации и "старших".