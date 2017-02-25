|Подмосковный Рейхстаг для "Юнармии"
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25.02 13:59 | 475
|Все мы знаем, что такое Рейхстаг.
Это здание, в котором по 1933 год заседал германский парламент.
И которое потом сгорело в результате поджога, в котором нацисты Гитлера обвинили коммунистов.
Сам рейхстаг, как парламент после этого в здании Рейхстага больше не заседал, оно использовалось для пропагандистских собраний и в военных целях.
Рейхстаг – это здание, которое брала Советская армия в 1945 году.
Над которым Егоров и Кантария символически установили Знамя Победы - штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии
И на стенах которых потом советские победители оставили много-много надписей о своей победе.
Так что для нас имя "Рейхстаг" долгое время было символом победы над германским нацизмом и окончания Второй мировой войны.
Наконец, сегодня Рейхстаг – это здание, в котором размещается Бундестаг – парламент современной Германии.
Причем надо помнить, что ФРГ – парламентская республика.
То есть, строго говоря, парламент – Бундестаг - высший орган власти в стране.
И он размещается в Рейхстаге.
Причем на стенах Рейхстага даже сохранили надписи советских солдат.
Чтобы помнить, не забывать.
И чтобы все помнили.
И вот министр обороны Шойгу 22 февраля сообщил Госдуме об инициативе: для "Юнармии" в Подмосковье, в военно-патриотическом лагере "Патриот", построят Рейхстаг.
Иначе детям нечего штурмовать:
- Не в полном виде, но для того, чтобы наши юнармейцы могли штурмовать не что попало, а конкретное место.
Немцы в недоумении.
- В Рейхстаге сегодня располагается парламент демократической Германии, которая открестилась от гитлеровского прошлого.
- Для нас, немцев, растущая милитаризация общества в России и самоидентификация россиян только с военными периодами истории страны очень тревожна. Потому что это напоминает нам о нашей собственной истории и о том, повторения чего мы не хотим допустить никогда в будущем.
В общем, "мороз по коже".
И знак ухудшения российско-германских отношений.
А наши считают, что ничего, все правильно.
Пресс-секретарь МО РФ Игорь Конашенков уже отреагировал:
- Нападки по этому поводу отдельных германских политиков вызывают не только крайнее недоумение, но и заставляют задуматься о том, каких же убеждений они на самом деле придерживаются о "строителях" Третьего Рейха в 1933-1945 годах.
- По всей видимости, в Германии кто-то забыл, что именно из Рейхстага после устроенного нацистами пожара 27 февраля 1933 года Гитлер и его "строители" "Третьего Рейха" начали свой огненно-кровавый путь в мир.
http://tass.ru/politika/4049521
В общем, немцы не поняли наших, наши не поняли немцев.
Или, наоборот, все друг друга поняли очень хорошо?
Вот вы понимаете, зачем российским юноармейцам сегодня брать именно Рейхстаг?
Мы что, опять собираемся с немецкими нацистами воевать?
В чем смысл?
Забывать ничего нельзя, это факт.
И в войну с фашистами наши дети тоже наверняка до сих пор играют.
Играют ведь? Или нет?
Но в здании Рейхстага сегодня германский Бундестаг.
И Германия вроде бы давно не является нашим военным и политическим врагом.
Или до сих пор является?
Или теперь опять является?
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