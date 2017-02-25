Все мы знаем, что такое Рейхстаг. Это здание, в котором по 1933 год заседал германский парламент.

И которое потом сгорело в результате поджога, в котором нацисты Гитлера обвинили коммунистов.

Сам рейхстаг, как парламент после этого в здании Рейхстага больше не заседал, оно использовалось для пропагандистских собраний и в военных целях.



Рейхстаг – это здание, которое брала Советская армия в 1945 году.

Над которым Егоров и Кантария символически установили Знамя Победы - штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии

И на стенах которых потом советские победители оставили много-много надписей о своей победе.

Так что для нас имя "Рейхстаг" долгое время было символом победы над германским нацизмом и окончания Второй мировой войны.



Наконец, сегодня Рейхстаг – это здание, в котором размещается Бундестаг – парламент современной Германии.

Причем надо помнить, что ФРГ – парламентская республика.

То есть, строго говоря, парламент – Бундестаг - высший орган власти в стране.

И он размещается в Рейхстаге.

Причем на стенах Рейхстага даже сохранили надписи советских солдат.

Чтобы помнить, не забывать.

И чтобы все помнили.



И вот министр обороны Шойгу 22 февраля сообщил Госдуме об инициативе: для "Юнармии" в Подмосковье, в военно-патриотическом лагере "Патриот", построят Рейхстаг.

Иначе детям нечего штурмовать:

- Не в полном виде, но для того, чтобы наши юнармейцы могли штурмовать не что попало, а конкретное место.



Немцы в недоумении.



- В Рейхстаге сегодня располагается парламент демократической Германии, которая открестилась от гитлеровского прошлого.



- Для нас, немцев, растущая милитаризация общества в России и самоидентификация россиян только с военными периодами истории страны очень тревожна. Потому что это напоминает нам о нашей собственной истории и о том, повторения чего мы не хотим допустить никогда в будущем.



В общем,

И знак ухудшения российско-германских отношений.



А наши считают, что ничего, все правильно.



Пресс-секретарь МО РФ Игорь Конашенков уже отреагировал:

- Нападки по этому поводу отдельных германских политиков вызывают не только крайнее недоумение, но и заставляют задуматься о том, каких же убеждений они на самом деле придерживаются о "строителях" Третьего Рейха в 1933-1945 годах.



- По всей видимости, в Германии кто-то забыл, что именно из Рейхстага после устроенного нацистами пожара 27 февраля 1933 года Гитлер и его "строители" "Третьего Рейха" начали свой огненно-кровавый путь в мир.

http://tass.ru/politika/4049521



В общем, немцы не поняли наших, наши не поняли немцев.

Или, наоборот, все друг друга поняли очень хорошо?



Вот вы понимаете, зачем российским юноармейцам сегодня брать именно Рейхстаг? Причем на стенах Рейхстага даже сохранили надписи советских солдат.Чтобы помнить, не забывать.И чтобы все помнили.И вот министр обороны Шойгу 22 февраля сообщил Госдуме об инициативе: для "Юнармии" в Подмосковье, в военно-патриотическом лагере "Патриот", построят Рейхстаг.Иначе детям нечего штурмовать:- Не в полном виде, но для того, чтобы наши юнармейцы могли штурмовать не что попало, а конкретное место.Немцы в недоумении.- В Рейхстаге сегодня располагается парламент демократической Германии, которая открестилась от гитлеровского прошлого.- Для нас, немцев, растущая милитаризация общества в России и самоидентификация россиян только с военными периодами истории страны очень тревожна. Потому что это напоминает нам о нашей собственной истории и о том, повторения чего мы не хотим допустить никогда в будущем.В общем, "мороз по коже" И знак ухудшения российско-германских отношений.А наши считают, что ничего, все правильно.Пресс-секретарь МО РФ Игорь Конашенков уже отреагировал:- Нападки по этому поводу отдельных германских политиков вызывают не только крайнее недоумение, но и заставляют задуматься о том, каких же убеждений они на самом деле придерживаются о "строителях" Третьего Рейха в 1933-1945 годах.- По всей видимости, в Германии кто-то забыл, что именно из Рейхстага после устроенного нацистами пожара 27 февраля 1933 года Гитлер и его "строители" "Третьего Рейха" начали свой огненно-кровавый путь в мир.В общем, немцы не поняли наших, наши не поняли немцев.Или, наоборот, все друг друга поняли очень хорошо?Вот вы понимаете, зачем российским юноармейцам сегодня брать именно Рейхстаг? Мы что, опять собираемся с немецкими нацистами воевать?

В чем смысл?



Забывать ничего нельзя, это факт.

И в войну с фашистами наши дети тоже наверняка до сих пор играют.

Играют ведь? Или нет?



Но в здании Рейхстага сегодня германский Бундестаг.

И Германия вроде бы давно не является нашим военным и политическим врагом.

Или до сих пор является?

Или теперь опять является?