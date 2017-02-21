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Ильдар Дадин оправдан. Евгений Корт и Дмитрий Бученков ждут нашей помощи
Ильдар Дадин оправдан. Евгений Корт и Дмитрий Бученков ждут нашей помощи
dolboeb
25.02 11:13 |  число просмотров 391
Президиум Верховного Суда РФ сегодня постановил, что в действиях, за которые политзаключённый Ильдар Дадин отсидел 10 месяцев под домашним арестом, 10 месяцев в СИЗО и 5 месяцев в колонии, отсутствовал состав и событие преступления.

Похоже, впервые за всю историю басманного правосудия человек, осуждённый в России по политической статье, оказался оправдан по всем пунктам обвинения. Не помилован, не осуждён условно, не отделался штрафом, а именно что оправдан, с правом на реабилитацию. Причём во мнении, что он не совершал никакого преступления, сошлись в итоге и прокуратура, и омбудсмен Москалькова, и Конституционный, и Верховный Суд РФ.

Это, конечно, хорошая новость, даже если Дадин по-прежнему за решёткой, а позорная статья 212.1, по которой он был осуждён, до сих пор не отменена.

К решению Президиума ВС РФ по делу Дадина мы ещё вернёмся, когда будет опубликована его мотивировочная часть, потому что там будут фигурировать такие неведомые прокурорскому кривосудию понятия, как преступный умысел и общественная опасность деяния. Но стоит помнить, что Дадин такой один, а людей, незаконно осужденных по политическим статьям, в России сотни. Расскажу о двух случаях, в которых читатели этого ЖЖ могут реально помочь людям, угодившим в жернова позорного басманного кривосудия.

Дело о карикатуре на Тесака

Во-первых, Евгений Корт. 20-летний зеленоградец, осуждённый по ч. 1 ст. 282 УК РФ за репост антирасистской карикатуры на Тесака (автор карикатуры по-прежнему неизвестен, в Федеральном списке экстремистских материалов она не значится). Прокуратура требовала для него «двушечку», Зеленоградский райсуд дал год колонии-поселения. Потом вышли разъяснения Пленума Верховного Суда по уголовным делам за репосты, к защите Корта подключилось правозащитное направление «Открытой России» и адвокат Сергей Бадамшин, в итоге Мосгорсуд заменил колонию штрафом в 200.000 рублей. Денег таких у Корта нет, и в ближайшие месяцы не предвидится. Так что дело о взыскании штрафа уже передано в Федеральную службу судебных приставов.

Сделать тут можно ровно одну вещь: собрать эти самые 200 тысяч и выплатить их, благо квитанция для уплаты судебных штрафов у нас на руках.
Деньги собираются на Яндекс.кошелёк Ольги Борисовой, сотрудницы правозащитного направления «Открытой России». Номер кошелька 410014942464629, ссылка выглядит так:
https://money.yandex.ru/to/410014942464629
На аккаунт в Яндекс.Деньгах можно переводить деньги из другого кошелька, или с карты.
По России эквайринг довольно универсальный, но иностранные карты могут отклоняться.
В частности, не принимаются платежи ни с каких американских карт.
Если вы находитесь за границей и не можете пополнить Олин Яндекс.кошелёк, можно кинуть деньги мне на PayPal. Адрес для любой суммы выглядит так:
https://www.paypal.me/nossik/
Можно добавить к адресу цифру, которая станет суммой перевода в долларах США:
https://www.paypal.me/nossik/1010 долларов
https://www.paypal.me/nossik/1515 долларов
https://www.paypal.me/nossik/2020 долларов
https://www.paypal.me/nossik/2525 долларов
https://www.paypal.me/nossik/5050 долларов
И так далее.
Стоит указать в назначении платежа, что деньги для Корта, но вообще-то никаких других сборов мы сейчас не проводим,
Отчёты будут опубликованы.

Разумеется, помимо собственно перевода денег, приветствуются любые перепосты.

Человек, которого там не было

Другая правозащитная история, о которой хочу сегодня рассказать — дело Дмитрия Бученкова.
Оно практически повторяет историю питерского архитектора Сергея Ахметова, о котором я тут уже писал.

В декабре 2015 года 36-летний кандидат политических наук, доцент Дмитрий Бученков, заместитель заведующего кафедры истории медицины РНИМУ имени Пирогова, был арестован по обвинению в том, что в мае 2012 года он принимал участие в беспорядках на Болотной площади. На самом деле, Бученкова в тот день не было в Москве: вместе с отцом, матерью, братом и сестрой он находился в Нижнем Новгороде. Но после трёх с лишним лет безуспешных розысков настоящего преступника, Следственный комитет «опознал» Бученкова в неизвестном с видеозаписи, сделанной 6 мая 2012 года на Болотной площади. Он был помещён в московское СИЗО «Водник», а его квартира и машина были арестованы судебными приставами в обеспечение возможных гражданских исков. Бученков признан Правозащитным Центром "Мемориал" политическим заключенным, так как преследование осуществляется по обвинению в правонарушении, событие которого отсутствовало, с нарушением права на справедливое судебное разбирательство и применением непропорционального вменяемому деянию содержания под стражей.

Довольно легко убедиться, что Бученков и неизвестный с видео — это два разных человека:

Но, как мы помним по случаю с Сергеем Ахметовым, очевидная невиновность подозреваемого никогда не смущала российское гособвинение. Ровно наоборот — когда невиновный уже провёл на нарах 15 месяцев, его тем более нельзя оправдать, потому что в этом случае он получит право на компенсацию за отсиженное, а людям, сфабриковавшим его дело, надаёт по шее начальство. Поэтому на прошлой неделе Следственный комитет доложил об окончании расследования по делу Бученкова: дело на заведомо невиновного направляется в суд по привычной схеме.

Адвокат Илья Новиков, представляющий обвиняемого, объявил вчера награду в 250.000 рублей за информацию, которая позволит защите Дмитрия Бученкова установить личность неизвестного с видеозаписи.

Так что на правозащиту, как выясняется, можно не только скинуться, но даже и заработать на ней.

Любую информацию, которая поможет идентифицировать «того парня», за которого сидит Бученков, следует присылать на два адреса: buchenkov2012@gmail.com и 2017@novayagazeta.ru.

Ещё раз повторю, что максимально широкие кросспосты и ретвиты любой информации из этого поста приветствуются.
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