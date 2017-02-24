Я снова в Воркуте

Завтра исполнится ровно год с первого взрыва на шахте "Северная". Я приехал сюда, чтобы поговорить с людьми и узнать, что изменилось за эти 12 месяцев.

Всего у меня будет четыре текста. Первый мы только что опубликовали. Он про "Северную алмазную компанию" (САК).

Что это зверь? САК ищет шахтеров из Кемерово, ДНР, ЛНР и бог знает еще откуда, привозит в Воркуту на вахту на два месяца, заключает договор с "Воркутауголь", после чего вахтовики идут работать под землю наравне со штатными сотрудниками. Чем это выгодно? Соцвыплаты и страховки минимальные, все травмы и смертельные случаи не идут в статистику "Северстали", да и люди гораздо более зависимы. Это то, что говорят сами вахтовики и профсоюзы.

Позиция "Воркутауголь": нам не хватает проходчиков. Как только своих обучим, так и откажемся от вахтовиков. Только вот проходчиков не хватает уже года четыре.

В общем вот текст - http://semnasem.ru/vorkuta-sak/