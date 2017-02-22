Моя дочь заканчивает школу. На днях вернулась домой несколько потрясённая: родительский комитет собирает деньги на выпускной вечер. И деньги нечеловеческие - как бы вам помягче обрисовать? В общем это не по сто тысяч рублей. И не по двести. С ученика. На выпускной вечер. Может хватить на большой бассейн дорогого шампанского.

Когда первый шок прошел, мы сели, подумали и решили вот что:

1. Выпускной вечер отмечаем по-человечески, в семейном кругу.

2. Деньги, которые изначальн о планировали внести - сколько не жалко - отдаем в хоспис. Или в фонд Хаматовой. Или доктора Лизы. Выбор, увы, есть.

Нам кажется, лучше начать взрослую жизнь с доброго дела. А сорить деньгами мы научимся как-нибудь потом.

Такой вот у нас почин. Присоединяйтесь!

За репосты будем благодарны.

Андрей, Анна, Аня.