Казань. Обыкновенный расизм irek-murtazin 241 22.02 20:01 |241 Чернокожего парня Махджубу Тиджани убили, проломив голову толи монтировкой, толи арматурой. А потом, когда он уже потерял сознание, ему нанесли 11 ножевых ранений. Это произошло прямо около общежития Казанского университета, где жил студент из Чада, приехавший в Казань изучать юриспруденцию.





Фотография отсюда



Президент Татарстана поручил следователям работать «в особом режиме», прокурор Татарстана взял расследование на личный контроль…







Следователи рассматривают две версии. Первая — убийство на почве ревности. Вторая – разбой (это притом, что у убитого даже мобильник не забрали…).



Думаю, что студента из Чада убили казанские гопники. И именно на почве расизма…. А версии о ревности и ограбление - больше похожи на неуклюжую попытку спасти репутацию Казани, как дружелюбного и толерантного города. К сожалению, гопничество, которое в середине восьмидесятых годов прошлого века цвело в Казани буйным цветом, и даже получившее определение – «казанский феномен», похоже, снова расправляет плечи в моем родном городе…

Президент Татарстана поручил следователям работать «в особом режиме», прокурор Татарстана взял расследование на личный контроль…Следователи рассматривают две версии. Первая — убийство на почве ревности. Вторая – разбой (это притом, что у убитого даже мобильник не забрали…).Думаю, что студента из Чада убили казанские гопники. И именно на почве расизма…. А версии о ревности и ограбление - больше похожи на неуклюжую попытку спасти репутацию Казани, как дружелюбного и толерантного города. К сожалению, гопничество, которое в середине восьмидесятых годов прошлого века цвело в Казани буйным цветом, и даже получившее определение – «казанский феномен», похоже, снова расправляет плечи в моем родном городе… Обсудить в блоге автора