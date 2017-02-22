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Казань. Обыкновенный расизм
Казань. Обыкновенный расизм
irek-murtazin
22.02 20:01 |  число просмотров 241
Чернокожего парня Махджубу Тиджани убили, проломив голову толи монтировкой, толи арматурой. А потом, когда он уже потерял сознание, ему нанесли 11 ножевых ранений. Это произошло прямо около общежития Казанского университета, где жил студент из Чада, приехавший в Казань изучать юриспруденцию.


Фотография отсюда

Президент Татарстана поручил следователям работать «в особом режиме», прокурор Татарстана взял расследование на личный контроль…



Следователи рассматривают две версии. Первая — убийство на почве ревности. Вторая – разбой (это притом, что у убитого даже мобильник не забрали…).

Думаю, что  студента из Чада убили казанские гопники. И именно на почве расизма…. А версии о ревности и ограбление - больше похожи на неуклюжую попытку спасти репутацию Казани, как дружелюбного и толерантного города. К сожалению, гопничество, которое в середине восьмидесятых годов прошлого века цвело в Казани буйным цветом, и даже получившее определение – «казанский феномен», похоже, снова расправляет плечи в моем родном городе…
 
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" Россия признала действительными паспорта ДНР и ЛНР. На очереди признание документов Нарнии, Изумрудного города и Атлантиды. "
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" Россия скоро погасит последний внешний долг СССР. Эта страница истории перевернута Другие рудименты коммунистического режима еще живы. "
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blog aanechaev
" Крым был взят Россией при администрации Обамы. Не был ли он слишком мягок по отношению к России? Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Was Obama too soft on Russia? "
15.02 |
blog https://twitter.com/realDonaldTrump
" Хотите заглянуть в политическое будущее России? Это очень просто: посмотрите на экс-депутата Вороненкова. "
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" Как я понимаю, Варя Караулова сидит за то, что предвидела и пыталась опередить "подвиг" Жени Прилепина? Фашизм наступает не зная ни дня передышки. "
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blog Andrey Volna
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