Робот "Роскомнадзора" следит за тобой Сергей Смирнов 204 22.02 19:49 |204 Привет, это Сергей Смирнов.



Сегодня мы с Дмитрием Швецом были в РКН, на нас выписали протокол об административном правонарушении: в новостях про Меджлис и Мизантропик Дивижн мы не написали, что это экстремистские организации.



Для понимания, мы обычно пишем, но тут упустили. То есть формально да, нарушение.



Нам в РКН сказали, что нарушение этой нормы закона теперь выявляет робот - специальная программа. Вычисляет, присылает сотруднику РКН ссылку, тот делает скриншот, пересылает третьему сотруднику. Тот оформляет протокол. Штраф от 4 до 5 тысяч для должностных лиц (на меня два таких выписали), но есть и штрафы для юрлиц. Там от 40 до 50 тысяч.



Важно, что нам так и не объяснили, сколько есть у корректора/редактора времени, чтобы исправить ошибку. В принципе для штрафа может хватит и получаса.



И еще. В Роскомнадзоре сказали, что вот прямо стали выписывать: "мы раньше предупреждали, звали на профилактические беседы. А вот с начала февраля стали выписывать штрафы"



Честно говоря мы не видим общественной опасности в том, что в новости про Мизантропик дивижн написали, что это ультраправые, обвиняемые в убийствах, но не упомянули, что они в списке экстремистских организаций.



Но будь аккуратен, робот РКН следит за тобой



https://meduza.io/news/2017/02/21/mediazonu-oshtrafovali-za-novosti-pro-ekstremistskie-organizatsii-narushenie-nashel-robot-roskomnadzora

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