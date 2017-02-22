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Про мошенников в беднеющей стране
Про мошенников в беднеющей стране
Kirill Martynov
22.02 10:31 |  число просмотров 783
Набирает популярность старая и относительно трудоемкая схема.

Вам на телефон приходит некоторая сумма денег, от 200 до 500 рублей обычно. И через несколько минут смс в стиле "Простите, сыночку отправляла, ошиблась номером, верните последние, Христа ради - на номер такой-то".

Это мошенники. Работают они на том, что сумма обычно небольшая, и вы вроде как ничего не теряете, а только возвращаете полученное.

Несостыковка, если присмотреться, часто в том, что пожилая женщина на том конце, давящая на жалость, и требующая вернуть последнее, довольно подкована технически. Она пользуется мобильным банкингом или qiwi, и мгновенно умеет набирать длинные смс.

Механизм мошенничества простой. Вы возвращаете деньги, часто на третий номер ("сыночка"). Это отдельная транзакция, инициированная вами, и никак не связанная с предыдущей. Мошенник идет с чеком о своем первом переводе в салон и оформляет возврат - дескать, ошибся номером. С вашего счета повторно списывается сумма, которую вы уже один раз вернули.

Если поленились вернуть последнее, то та жа процедура с возвратом по чеку повторяется, но уже без прибыли для мошенника.

Если вы очень добрый и совестливый, объясняйте пожилой женщине, как добраться до салона и оформить возврат. Хотя она и так знает.

UPD. Правильно уточняют, что еще лучше настоящего перевода не делать, а имитировать его СМС, похожей на отчет о зачислении от одной из платежных систем. Проверил - у меня мошенники именно такие в этот раз, ленивые.
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