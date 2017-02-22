Столкновения "воров" и мусульман Даниил Константинов 694 22.02 10:10 |694 По поводу столкновения "воров" и мусульман в местах лишения свободы. Я наблюдал начало и развитие этого конфликта еще находясь в СИЗО, когда у всех на устах были конфликты в кавказских лагерях, где "зеленые", (исламисты) открыто отказались подчиняться ворам и воровским понятия, выстраивая свою собственную структуру и внедряя свою нормы поведения. На все попытки давления они отвечали хорошо организованным насилием, превосходящим по своей интенсивности насилие блатных. Так, например, в одном из лагерей "зеленые" напали с арматурой на целый барак блатных и избили всех, кто там находился. Затем конфликт стал распространяться и на другие лагеря с большим процентом мусульманского контингента. Случались конфликты на этой почве и в Матросской тишине.

Спрогнозировать результаты такого конфликта довольно трудно. В данном случае имеет место столкновение двух идеократий, представители которых (особенно рядовые) руководствуются прежде всего идеей ("воровской" или религиозной) и часто готовы пожертвовать своей жизнью в борьбе. У обеих сторон есть свои ресурсы и преимущества. Обе интернациональны, а сторона блатных (пока) многоконфессиональна. Если на стороне "зеленых" огромная масса молодых радикальных мусульман, то у блатных есть христиане (включая грузин) и менее радикальные, светские мусульмане. И все-таки кажется мне, что блатные подвинутся. Уж слишком силен накал страсти у исламистов, уж слишком они радикальны и пассионарны, руководствуясь при этом предельными, религиозными, внеземными целями. Идеология воров в современных условиях во многом устаревает, уступая место коммерческим отношениям, а спецконтингент (особенно мусульманский), лишаясь почвы под ногами, пытается обрести новую опору в "братьях по вере". Тюремные джамааты, к тому же, пользуются поддержкой вооруженного подполья на воле, руководствующегося верой, а не соображениями выгоды.

Посмотрим, чем все это закончится.

P.S. Возможно, что этот конфликт - это лишь маленькая моделька грядущего общесоциального конфликта. Обсудить в блоге автора