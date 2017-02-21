Встреча в Роскомнадзоре IT уголовные дела СОРМ россиюшка 285 21.02 21:14 |285 Роскомнадзор позвал некоторых владельцев телеграм-каналов на «маленькую встречу», чтобы они рассказали о том, как «как работает телеграм». По словам одного из участников встречи, это позиционировалось Роскомнадзором именно так.

Встреча начнётся в Москве через несколько минут.



Переводя на русский язык, дармоеды, вредящие гражданам России за их же деньги, пытаются неловко подступиться к очередному свободному от этих дармоедов пространству, чтобы продолжить что-то запрещать, отрабатывая деньги и ожидания власти.

Посмотрим, что они будут делать дальше.

Я не перестану напоминать, что Роскомнадзор — это бесполезная и бессмысленная организация, наполненная мудаками.

В прекрасной России будущего этот гадюшник будет разогнан.

Что касается тех, кто пошёл на встречу, хочу сказать, что приличному человеку с охреневшими ублюдками разговаривать не о чем. Обсудить в блоге автора