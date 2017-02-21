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5.02 число просмотров 2325 число записей 9
 
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Встреча в Роскомнадзоре
Встреча в Роскомнадзоре
IT уголовные дела СОРМ россиюшка
21.02 21:14 |  число просмотров 285
Роскомнадзор позвал некоторых владельцев телеграм-каналов на «маленькую встречу», чтобы они рассказали о том, как «как работает телеграм». По словам одного из участников встречи, это позиционировалось Роскомнадзором именно так.
Встреча начнётся в Москве через несколько минут.

Переводя на русский язык, дармоеды, вредящие гражданам России за их же деньги, пытаются неловко подступиться к очередному свободному от этих дармоедов пространству, чтобы продолжить что-то запрещать, отрабатывая деньги и ожидания власти.
Посмотрим, что они будут делать дальше.
Я не перестану напоминать, что Роскомнадзор — это бесполезная и бессмысленная организация, наполненная мудаками.
В прекрасной России будущего этот гадюшник будет разогнан.
Что касается тех, кто пошёл на встречу, хочу сказать, что приличному человеку с охреневшими ублюдками разговаривать не о чем.
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blog Sandy_mustache
" Россия скоро погасит последний внешний долг СССР. Эта страница истории перевернута Другие рудименты коммунистического режима еще живы. "
18.02 |
blog aanechaev
" Крым был взят Россией при администрации Обамы. Не был ли он слишком мягок по отношению к России? Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Was Obama too soft on Russia? "
15.02 |
blog https://twitter.com/realDonaldTrump
" Хотите заглянуть в политическое будущее России? Это очень просто: посмотрите на экс-депутата Вороненкова. "
15.02 |
blog https://vk.com/id244477574
" Как я понимаю, Варя Караулова сидит за то, что предвидела и пыталась опередить "подвиг" Жени Прилепина? Фашизм наступает не зная ни дня передышки. "
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" Нужен какой-то пакт о ненападении. Церковь не отбирает у людей скверы и парки. А люди возвращают церкви все, что украли у нее при революции. "
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