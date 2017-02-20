Видно в понедельник их мама родила! stalic 544 20.02 17:29 |544 У расхитителей бюджета московского здравоохранения горит земля под ногами. И проверки идут, и ФАС вдруг стала раскрывать картельные сговоры, и Президент поручил проверить госзакупки жизненно важных лекарственных препаратов. Поэтому в последние три дня в СМИ появились очередные заказухи с клеветой в адрес 62-й больницы и А.Н.Махсона.

Однако, журналисты-заказушники, как правило, относятся к исполнению оплаченных поручений спустя рукава и публикации дают обратный результат. Точно, как в песенке: что они ни делают - не идут дела!



Общая черта всех заказух: ни одной конкретной цифры, ни одного документального опровержения наших разоблачений. Журнашлюхи отвечают однотипно - сам дурак. И смешно, неумело, коряво пытаются обвинить А.Н.Махсона во всех немыслимых грехах.

Один дурачок даже полез разбираться, что такое трастузумаб, что такое Перьетта и что такое Беодайм. Ранее вице-мэр Москвы Л.М.Печатников, находясь в прямом эфире "Эха Москвы" пытался петросянить на тему "трастузумаб - не совсем люля-кебаб".







Но даже Б-г не судья Леониду Михайловичу, потому что в синагогу он все равно не ходит. Оставим его в покое - пожилому человеку сейчас и без того плохо. Всю жизнь он выдавал себя за доктора медицинских наук и профессора, а на самом пике карьеры его приперли к стенке и пришлось признаваться, что он - всего лишь КМН и появились слухи о его скорой и неминуемой отставке. Но кого теперь удивишь настолько невинным шарлатнством в цирке госзакупок онкопрепаратов?

А вот анонимный дурачок, который совершенно не разбираясь в теме полез писать о 62-й больнице, удивил нас по-настоящему! Именно он навел нас на просто рекордное, запредельно-хамское и циничное завышение цен.



Помните, все начиналось с того, что мы заявляли - в 11 раз поднялась цена на некоторые препараты?

Так вот, поздравляю департамент московского здравоохранения с несомненным коммерческим успехом! Им удалось всего за год поднять цену на золендроновую кислоту в 39 раз!

И, простите, это не хамон с пармезаном, это не предмет роскоши. И это даже не очередной фуфломицин, без которого никто не умрет. Это важнейший препарат для лечения онкобольных, без которого не обойтись, и поэтому золендроновую кислоту для больных закупает государство. Разумеется, за наши с вами деньги. Только покупать препараты по нормальной цене департаменту здравоохранения Москвы показалось скучным. Поэтому препарат, который ранее закупали по 285 рублей по КОНТРАКТУ № 611/2016-ДЛО закупается по... 11 209,88 рублей.



Знаете, когда заключен этот контракт? Держитесь за ручки кресел! 9 января 2017-го года!

То есть, в самый разгар скандала, когда уже начались проверки ФСБ, Генпрокуратуры и СК у "васьки" не просто улучшился аппетит, он теперь не просто "слушает да ест", нет! Эта бестия теперь жрет, как не в себя, как в последний раз!

Почему они ничего не боятся? Почему действуют настолько нагло, даже и не пытаясь прикрыться хоть каким то фиговым листочком соблюдения видимых приличий?

Мы перешлем заключенный с ООО "САВ-ФАРМА" контракт в правоохранительные органы - может, они еще успеют спасти народные деньги из рук директора Клименко А.В.



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Фото https://upload.wikimedia.org/wikipe dia/commons/c/cd/GermanKlimenko.jpg



Но к аптечному бизнесу тянутся руки уже другого Клименко - Германа Сергеевича.

По сведениям моих читателей:

" Из открытых источников, он ведет подготовку к разрешению торговли медикаментами в сети и созданию электронных рецептов."

Видимо поэтому вчера Герман Клименко открыто продемонстрировал, на чьей он стороне в конфликте между интересами онкобольных с одной стороны и департаментом здравоохранения Москвы с Печатниковым Л.М. с другой стороны.

Конечно, с учетом личных бизнес-интересов советника президента Российской Федерации, ему выгоднее поддерживать хорошие отношения вовсе не с онкобольными и, уж тем более, не с выразителями их интересов.



Видели мой ролик с А.Н.Махсоном? Я своими личными деньгами оплатил его распространение в Фейсбуке, потому что считаю очень важным достучаться до максимального числа российских граждан - онкология может прийти в любой дом.

А Герман Клименко усмотрел в моих действиях признаки наличия коммерческих интересов... у меня. Вот, что он пишет:







Знаете, у меня хорошее чутье на людей. В декабре прошлого года мне неоднократно звонила его помощница, приглашала на какое-то интернет-радио: "Вас вызывает советник президента!" А я не пошел, потому что мне неприятен человек, который сначала делает копии удачных западных интернет-проектов, а потом требует запретить оригинал. LiveInternet - плохая копия Живого Журнала - как раз его проект. Мне неприятен человек, для которого Конституция Российской Федерации - пустой звук и он то предлагает запретить социальные сети, то поддерживает ограничение интернета в РФ. То есть, свобода слова для Германа Клименко - пустой звук.

И зачем мне было идти беседовать с таким человеком? Тем более, что находясь на должности советника президента, и будь он на самом деле озабочен проблемами онкобольных, он мог бы донести суть проблемы непосредственно Путину В.В., но все, что он готов был сделать - поднять рейтинг своему мертворожденному проекту Медиаметрикс за счет приглашения автора горячей темы.

Возможно, что и мой отказ от беседы с ним на радио повлиял на вчерашнюю истерику Германа Сергеевича в американской социальной сети FaceBook.

Но главный вывод для меня один: не стоит доверять людям, которые получают от мэрии подарки в виде четырехэтажного особняка на Серебрянической набережной под какой-то там институт развития интернета, но при этом пользуются не своей собственной социальной сетью ЛиРу, а Фейсбуком.



Так вот, молодой человек, Герман Сергеевич! Для меня на самом деле архиважно обеспечить доступ к лекарствам по нормальным ценам для онкобольных и отстранить от кормушки Ваших дружков! Да, речь идет об одних и тех же деньгах. Либо они идут на закупку лекарств по нормальным рыночным ценам и больные лечатся, а не умирают, либо они превращаются в кормушку, из которой жрут, как не в себя.

И ради того, чтобы помочь людям, у которых нет денег, нет знакомств и они не являются советниками президента, я готов пожертвовать своей основной работой, заработками и больше того - готов тратить на это дело свои личные деньги, не создавая благотворительные фонды, не требуя денег на поддержку борьбы у читателей и благодетелей. Я буду работать сам, за свои деньги, но буду благодарен каждому, кто поможет хотя бы перепостами и лайками, кто поможет распространить правду, которую вы все так боитесь, что готовы превратить нашу страну в очередную северную корею.

Понятно тебе, да?! Вот и не удивляйся - бывают и другие люди, не такие, как ты.



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Фото http://www.pharmvestnik.ru/personal ies/651636.html



Вот еще один выступивший сами знаете на чьей стороне, знакомьтесь!

Давид Мелик-Гусейнов, прыткий молодой человек из Пятигорска, богатенький, упакованный, как надо, завсегдатай клубов и при этом глава НИИ Организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения Москвы .

Это то самое учреждение, которое подводит "научную базу" под оптимизацию нашего здравоохранения.



С результатами их оптимизации уже все столкнулись? Наша семья столкнулась напрямую. Именно по причине оптимизации моя дочь во время беременности больше месяца не могла попасть к маммологу. Именно поэтому рак был обнаружен уже на третьей стадии, с метастазами, когда беременность имела срок пять месяцев.



Смотри сюда, Давид Мелик-Гусейнов, смотри - глаза не лопнут?!







Не дай тебе Бог увидеть такую фотографию твоей дочери!

Видишь ребенка? А под мышками видишь гроздья "виноградин"?! Это метастазы, это ваша заслуга, оптимизаторы!



А то, что и она, и мой внук живы и здоровы - заслуга 62-й больницы, той самой, о которой ты решил не писать в своем вчершанем выбросе "намеренно".



Не буду давать ссылку - кому надо, сами найдете его "вытупление". Приведу лишь одну цитату из пустословия амбициозного снаружи, но порожнего внутри юноши из Пятигорска, который приехал в Москву делать карьеру на здравоохранении москвичей.



Но толпе надо пошуметь. А отсюда рождается, во-первых, недоверие к власти, а во-вторых, протестные настроения среди граждан. А значит, всех этих "писарчуков", по идее, нужно приравнять к лицам, разжигающим протестные настроения в стране. А за это есть вполне себе определенная статья уголовного кодекса, в отличие от тех эфемерных обвинений, которые ими выдвигаются против конкретных лиц. Но оставим это господам из ФСБ, ибо это их компетенция.



Ты трус, Давид. Ты пытаешься запугать меня ФСБ? Меня, который только что пережил все, что вы делаете с людьми на примере собственной семьи, ты называешь писарчуком? Да ты совсем уже охамел, что ли?!



Да, я буду разжигать протестные настроения, но не против страны, гражданином которой являюсь, а против аморальных карьеристов, против воров, которые крадут не просто деньги, а право на жизнь и здоровье наших людей, против чиновников-коррупционеров, потому что МОЯ ПРЯМАЯ ОБЯЗАННОСТЬ, КАК ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - СПОСОБСТВОВАТЬ РАСКРЫТИЮ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ МОИХ СОГРАЖДАН.

Только индюк может этого не понимать!





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