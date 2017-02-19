Слушайте, ну я не могу об этом не рассказать! Это какое-то позорище и гребанный стыд. Телеканал Дождь отцензурировал речь Порошенко в Мюнхене и подает ее как полную версию. Отрезали ровно три минуты начала, где Петр Алексеевич проводит параллели с фашистской Германией и Чемберленом. Вот посмотрите сами

https://tvrain.ru/teleshow/here_and_now/poroshenko-427978/

При этом вот вам полный текст речи Порошенко на русском языке от КП Украина

http://kp.ua/…/567411-davaite-pokazhem-ahressoru-eho-mesto-…

Ну так же нельзя опускаться. До чего дошел "Дождь"?! (((