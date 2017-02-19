|Я не могу об этом не рассказать!
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19.02 20:40 | 57
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Слушайте, ну я не могу об этом не рассказать! Это какое-то позорище и гребанный стыд. Телеканал Дождь отцензурировал речь Порошенко в Мюнхене и подает ее как полную версию. Отрезали ровно три минуты начала, где Петр Алексеевич проводит параллели с фашистской Германией и Чемберленом. Вот посмотрите сами
При этом вот вам полный текст речи Порошенко на русском языке от КП Украина
Ну так же нельзя опускаться. До чего дошел "Дождь"?! (((
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