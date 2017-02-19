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Исаакиевский раздор
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Серое Фиолетовое Донбасское
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За базар ответят
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5.02 число просмотров 2272 число записей 9
 
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Я не могу об этом не рассказать!
Я не могу об этом не рассказать!
Olga Efa
19.02 20:40 |  число просмотров 57

Слушайте, ну я не могу об этом не рассказать! Это какое-то позорище и гребанный стыд. Телеканал Дождь отцензурировал речь Порошенко в Мюнхене и подает ее как полную версию. Отрезали ровно три минуты начала, где Петр Алексеевич проводит параллели с фашистской Германией и Чемберленом. Вот посмотрите сами
https://tvrain.ru/teleshow/here_and_now/poroshenko-427978/

При этом вот вам полный текст речи Порошенко на русском языке от КП Украина
http://kp.ua/…/567411-davaite-pokazhem-ahressoru-eho-mesto-…

Ну так же нельзя опускаться. До чего дошел "Дождь"?! (((
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"Наше Радио" радостно отсасывает у Министерства Обороны Кому угрожаете? Серёже Михалку? Славе Вакарчуку? Рейнарсу Кауперсу? И ведь никто с пистолетом у виска не стоит, чтоб вы одели эту ура-патриотическую порнуху
 
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" Россия признала действительными паспорта ДНР и ЛНР. На очереди признание документов Нарнии, Изумрудного города и Атлантиды. "
19.02 |
blog Sandy_mustache
" Россия скоро погасит последний внешний долг СССР. Эта страница истории перевернута Другие рудименты коммунистического режима еще живы. "
18.02 |
blog aanechaev
" Крым был взят Россией при администрации Обамы. Не был ли он слишком мягок по отношению к России? Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Was Obama too soft on Russia? "
15.02 |
blog https://twitter.com/realDonaldTrump
" Хотите заглянуть в политическое будущее России? Это очень просто: посмотрите на экс-депутата Вороненкова. "
15.02 |
blog https://vk.com/id244477574
" Как я понимаю, Варя Караулова сидит за то, что предвидела и пыталась опередить "подвиг" Жени Прилепина? Фашизм наступает не зная ни дня передышки. "
13.02 |
blog Andrey Volna
" Нужен какой-то пакт о ненападении. Церковь не отбирает у людей скверы и парки. А люди возвращают церкви все, что украли у нее при революции. "
13.02 |
blog Oleg Kozyrev
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События
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