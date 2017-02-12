Прогулялся к особняку, как говорят, Аркадия Ротенберга. Участок в Горках-2, размером, примерно, 6 футбольный полей. На нем грандиозная строительная движуха. Если верить документации, называется "Объект Ноль", чтоб никто не догадался. Невероятных размеров дом приемов, оздоровительный комплекс, ну и по мелочи -- нечто башенное с фонтаном. Построено так, что можно из дома приемов перейти прямо к физкультуре, а после -- в особняк. Загадка вот в чем, -- владелец по документам -- бывший топ-менеджер Ротенберга, который теперь возглавляет ассоциацию поставщиков Газпрома. Но письма для Ротенберга там принимают.



«Объект Ноль» — Дом приемов дзюдо. На что идут деньги подрядчиков «Газпрома», которых ассоциируют с управляющими Аркадия Ротенберга?





