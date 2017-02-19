Ксения Собчак обнаружила Игоря Сечина на итальянском курорте для худеющих Ilya Shumanov 509 19.02 14:49 |509 Ксения Собчак обнаружила Игоря Сечина на итальянском курорте для худеющих. А как же санкции, спросите вы? Дело в том, что под европейскими санкциями из ближнего круга Владимира Путина сейчас находятся Юрий Ковальчук и Аркадий Ротенберг. Сечин не попал под персональные санкции ЕС, несмотря на то, что в США лично он включён в санкционный список. Это при том, что компания Роснефть" - включена в санкционный список ЕС, а руководитель компании, персонально Сечин - нет. Непопадание Сечина в санкционный список ЕС связывают с усилиями дорогостоящего лондонского лоббиста Сароша Зайвалла, с которым Роснефть заключила контракт в 2014 году. Вот и отдыхает Игорь Иванович на курортах Италии. Худеет к лету. Обсудить в блоге автора