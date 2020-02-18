|Кто бы это мог быть?
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18.02 20:06 | 518
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Ну наконец-то - Медведь в Кремле сдох. Путин подписал Указ о признании документов граждан ДНР и ЛНР, правда, стыдливо натянув юбочку на коленки, и обозначив их как «Отдельные районы Украины».
Первое. Оценить это можно только позитивно - сделано то, на чем мы настаивали все последние три года. Не до конца (остался важнейший вопрос права на труд), но сделано.
Второе: Вопрос к властям: Зачем три года надо было мучить людей, и почему это не было сделано уже осенью 2014 года, что было и возможно и необходимо. И не требовало никаких затрат.
А также вопрос о том, кто в Кремле является действующим врагом народа Донбасса, конкретную личность в аппарате, вражину, которая все эти три года сдерживала это решение.
То, что это обсуждалось (в варианте - всем выдать российские паспорта или признать местные) , я знаю доподлинно, как и то, что «некто очень влиятельный» топил это решение раз за разом.
Кто бы это мог быть.
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