Ну наконец-то - Медведь в Кремле сдох. Путин подписал Указ о признании документов граждан ДНР и ЛНР, правда, стыдливо натянув юбочку на коленки, и обозначив их как «Отдельные районы Украины».

Первое. Оценить это можно только позитивно - сделано то, на чем мы настаивали все последние три года. Не до конца (остался важнейший вопрос права на труд), но сделано.

Второе: Вопрос к властям: Зачем три года надо было мучить людей, и почему это не было сделано уже осенью 2014 года, что было и возможно и необходимо. И не требовало никаких затрат.