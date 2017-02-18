Милош Форман в своих мемуарах рассказывает, как в 2004 году приезжал в Москву получать премию за вклад в мировой кинематограф. Ему позвонил Никита Михалков и спросил: "Если тебе присудят Золотого Орла, приедешь за ним лично?" И добавил, что частью приза будут 10 тыс долларов. Форман приехал, после церемонии его повезли на Николину гору. Отгуляв застолье, Михалков повел Формана осматривать свою усадьбу, в фитнесс-зале неожиданно, украдкой, не говоря ни слова, с унул ему кубышку стодолларовых банкнот. Форман удивился, но вопросов не задавал.

На следующий день в аэропорту его отозвал в сторону таможенник: он обнаружил незадекларированные деньги. Форман боялся выдать Михалкова: "у него ведь должна была быть веская причина, по которой он эту кубышку сунул мне тайно. Понятно, что ему приходилось жить в новой политической системе, которой политологи уже придумали особое название - "мафиозный капитализм". В зале объявили о начале посадки на самолет, Форман, который никак не мог пропустить свой рейс, решил плюнуть на десять тысяч и отдал их таможеннику. Таможенник, однако, его притормозил и ... вернул половину суммы. Дальше Форман пишет: "меня колотил по бедру Золотой орел, таможеннику даже не пришло в голову осмотреть мою сумку. Не знаю почему, но у меня возникло ощущение, будто он точно знал, что у меня там".



