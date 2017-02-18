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Как агент ФСБ России партию ПАРНАС спасал
Как агент ФСБ России партию ПАРНАС спасал
Андрей Капитонов
18.02 13:03 |  число просмотров 222
Я долго сомневался, придавать ли эту историю гласности. Но решил, что граждане нашей страны должны ее знать, чтобы сделать из нее соответствующие выводы.

Многие, наверно, даже и не подозревают, что в настоящее время ФСБ России – это не только борьба с терроризмом, экстремизмом и коррупцией, но и незаконные операции против граждан собственной страны, которые придерживаются оппозиционных взглядов. И я глубоко убежден, что только широкая огласка и обсуждение таких историй, а также общественный контроль ФСБ России, способны изменить данную ситуацию и вернуть спецслужбу в правовое поле.

В 2014г. я занимался антикоррупционными расследованиями (в то время я был беспартийным общественным активистом). Имеющуюся у меня информацию по коррупционным деяниям чиновников я передавал в ФСБ России. В этом направлении я сотрудничал с сотрудниками УФСБ по Мурманской области, которые являются профессионалами своего дела. Надеюсь, результаты нашей совместно проделанной работы принесут результаты.

В начале 2016г. я получил предложение от сотрудников УФСБ по Мурманской области принять участие в операции, проводимой в отношении политической партии ПАРНАС, в отношении которой была оперативная информация, которую требовалось проверить. Сам я всегда придерживался демократических взглядов, считал и считаю, что Россия должна развиваться по европейскому сценарию, а ее экономика быть интегрированной в мировую. Нынешний режим я считаю нелегитимным, а высокий рейтинг Владимира Путина - держащимся исключительно на цензуре СМИ. Ранее я был сопредседателем регионального отделения ОДД "Солидарность" в Мурманской области. Участвовал в оппозиционных акциях и за это неоднократно задерживался сотрудниками Центра по противодействию экстремизму. Наверно, из-за этих своих качеств и репутации оппозиционера в Мурманской области, меня и выбрали. Я не вижу ничего плохого в сотрудничестве со спецслужбой, многие сотрудники ФСБ ежедневно рискуют жизнями в борьбе с террористами и экстремистами. А оперативных работников УФСБ по Мурманской области, с которыми мне довелось работать, я считаю профессионалами и порядочными людьми. Также я хочу заметить, что политическая разведка является нормальным явлением, она практикуется во многих странах. Разведка помогает выявлять экстремистов, а также незаконные, в том числе зарубежные, источники финансирования политических структур и другие нарушения законодательства.

Согласно плану операции я должен был вступить в ПАРНАС, возглавить региональное отделение в Мурманской области, а затем преступить к сбору и проверке информации. Я согласился и с того момента стал официальным агентом ФСБ под псевдонимом Князь. Поставленную задачу я выполнил. Никаких противозаконных действий в партии ПАРНАС не выявил. Для меня это было особенно приятно, я всегда симпатизировал партии ПАРНАС, за нее голосуют на выборах мои родители и многие мои знакомые.

В апреле 2016г. сотрудники ФСБ сказали мне, что в центральном аппарате ФСБ в Москве разработали/согласовали другую операцию в отношении партии ПАРНАС.  В соответствии с ее планом мне следовало зарегистрироваться кандидатом в депутаты Госдумы от партии ПАРНАС. В этом качестве я должен был выехать в Норвегию, где вступить в контакт с PST (разведка Норвегии), получить от них финансирование, а после этого (перед выборами в Госдуму) дать интервью центральным телеканалам, что ПАРНАС финансирует разведка страны, которая входит в НАТО. В качестве бонуса мне было обещано трудоустройство в какую-нибудь крупную компанию (типа Газпрома). Я отдавал себе отчет в том, что эта операция незаконная, она противоречила моим моральным принципам. Я всегда был законопослушным гражданином и придерживался норм российского законодательства. Поэтому я решил спасти партию ПАРНАС. Я рассуждал следующим образом: если я откажусь от участия в операции, то найдут или другого исполнителя, или ее реализуют в другом регионе. Придать огласке в то время это предложение сотрудников ФСБ я тоже не мог. У меня не было никаких доказательств. Это были бы ничем не подкрепленные слова. Меня бы просто обвинили в клевете. Рассказать об операции руководству ПАРНАС я тоже не мог. Я не был уверен, что в окружении председателя партии ПАРНАС Михаила Михайловича Касьянова не было людей, которые бы допустили утечку информации. А цена ошибки была очень высока. Поэтому я принял решение принять предложение, но сорвать операцию. С этого момента ФСБ стала выделять мне деньги, которые я тратил, в том числе и на избирательную кампанию. Но когда я ездил в Норвегию для установления контакта с PST, то сделал так, чтобы контакт не состоялся. Операция была сорвана, ПАРНАС пошел на выборы! В отношении меня же сотрудники ФСБ что-то заподозрили и сотрудничество со мной прекратили.

Посвящать в технические детали операции я не хочу. Во-первых, я давал подписку о неразглашении. Во-вторых, я очень сильно не хочу, чтобы из-за этого пострадали оперативные работники УФСБ по Мурманской области, с которыми я работал. Как я написал выше, я их уважаю и считаю профессионалами. И я прекрасно понимаю, что от них в этой ситуации ничего не зависело, они просто выполняли приказ сверху. Кстати, некоторые из них голосовали за меня на выборах в Госдуму.
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