Морозовская больница Maria Eismont 890 17.02 21:25 |890







Но в ночь на вчера я видела все это своими глазами, и теперь я точно знаю, что это происходит в центре Москвы в 2017 году,



Кровати в коридорах, потому что в п



Надя, мама Ярика, склонилась над ним и тихо плачет, подрагивя худыми плечами. Ярик уже несколько часов практически невменяем, он никого не узнает, даже мать, Периодически он порывается встать с каталки, то есть фактически свалиться с нее, стонет. Нас привезли по скорой с подозрением на отек мозга и дисфункцию шунта. Кризис случился на фоне лучевой терапии, которую Ярик получает в связи с четвертым рецедивом опухоли мозга. "Там в курсе, что ребенок тяжелый, ждите".



В темном коридоре старого здания с высокими потолками слышится мерный гул холодильников и нервные дыхания нескольких женщин, прикорнувших на диване и сдвинутых стульях. В палатах не хватает мест: на 20 коек тридцать пациентов, - объясняют медработники. Мамы не жалуются, раньше их бы просто выгнали, а теперь оставляют, рядом с детьми.



.Доступ в реанимацию? Не смешите. "По закону нас вообще-то должны пустить....есть письмо Минздрава..." На меня смотрят как на идиотку. "Это очень глупый закон, ясно?" - говорит врач. "Нечего вам там делать".



Ярика спасли. Его быстро обследовали, ему поставили правильный диагноз, его хорошо прооперировали, он выжил, очнулся, и сейчас, когда я это все пишу, его мама сидит там рядом с ним и кормит его. И если речь зайдет о том, хорошая или плохая Морозовская больница, я скорее скажу "хорошая", потому что самое главное - это профессионализм врачей и наличие современного высокоточного оборудования, а там есть и то и другое. Я даже может быть порекомендую ее тем, у кого что -то очень срочное и сложное и его везут на Скорой. Я просто отказываюсь понимать, почему нельзя сделать так, чтобы было достаточно мест в отделении, чтобы не надо было спать на стульях в коридоре? Когда была "оптимизация", говорили что коек в Москве слишком много, что они простаивают. А в ночь на вчера я видела своими глазами спящих в коридорах, я видела в первом часу ночи в приемном отделении очереди на рентген и КТ как в начале девяностых на получение загранпаспорта. Слишком много коек сократили?



И еще: почему нельзя сделать так, чтобы с родителями маленьких пациентов разговаривали по-человечески? Почему нельзя исполнять закон о допуске родных в реанимацию, тем более детскую? Почему доведенным до отчаяния родителям тяжелобольных детей надо обязательно хамить? Как вообще матери только прооперированного ребенка можно на вопрос "Как он?" ответить "Мне некогда"??



Огромное спасибо всем кто нам помогал: Зоя Светова Катя Бермант Sofya Shaidullina алатах не хватает мест. Мамочки, спящие на диванах, креслах и стульях. И страх, что врач не придет. "Может вы позовете врача, у нас очень тяжелый ребенок" "Я всего лишь медбрат, что я могу сделать? Врач в курсе, что вы поступили, я думаю, что он скоро будет", "Как скоро?" "Откуда я могу знать? Что вы от меня хотите? Врачу про вас доложили" - все это тоном, заставляющим чувствовать свою ничтожность, беспомощность и в то же время навязчивость. Врачу же доложили, что вы поступили. Ждите! Что значит сколько? Сколько надо.Надя, мама Ярика, склонилась над ним и тихо плачет, подрагивя худыми плечами. Ярик уже несколько часов практически невменяем, он никого не узнает, даже мать, Периодически он порывается встать с каталки, то есть фактически свалиться с нее, стонет. Нас привезли по скорой с подозрением на отек мозга и дисфункцию шунта. Кризис случился на фоне лучевой терапии, которую Ярик получает в связи с четвертым рецедивом опухоли мозга. "Там в курсе, что ребенок тяжелый, ждите".В темном коридоре старого здания с высокими потолками слышится мерный гул холодильников и нервные дыхания нескольких женщин, прикорнувших на диване и сдвинутых стульях. В палатах не хватает мест: на 20 коек тридцать пациентов, - объясняют медработники. Мамы не жалуются, раньше их бы просто выгнали, а теперь оставляют, рядом с детьми..Доступ в реанимацию? Не смешите. "По закону нас вообще-то должны пустить....есть письмо Минздрава..." На меня смотрят как на идиотку. "Это очень глупый закон, ясно?" - говорит врач. "Нечего вам там делать".Ярика спасли. Его быстро обследовали, ему поставили правильный диагноз, его хорошо прооперировали, он выжил, очнулся, и сейчас, когда я это все пишу, его мама сидит там рядом с ним и кормит его. И если речь зайдет о том, хорошая или плохая Морозовская больница, я скорее скажу "хорошая", потому что самое главное - это профессионализм врачей и наличие современного высокоточного оборудования, а там есть и то и другое. Я даже может быть порекомендую ее тем, у кого что -то очень срочное и сложное и его везут на Скорой. Я просто отказываюсь понимать, почему нельзя сделать так, чтобы было достаточно мест в отделении, чтобы не надо было спать на стульях в коридоре? Когда была "оптимизация", говорили что коек в Москве слишком много, что они простаивают. А в ночь на вчера я видела своими глазами спящих в коридорах, я видела в первом часу ночи в приемном отделении очереди на рентген и КТ как в начале девяностых на получение загранпаспорта. Слишком много коек сократили?И еще: почему нельзя сделать так, чтобы с родителями маленьких пациентов разговаривали по-человечески? Почему нельзя исполнять закон о допуске родных в реанимацию, тем более детскую? Почему доведенным до отчаяния родителям тяжелобольных детей надо обязательно хамить? Как вообще матери только прооперированного ребенка можно на вопрос "Как он?" ответить "Мне некогда"??Огромное спасибо всем кто нам помогал: Ирина Ясина Фонд помощи хосписам ВЕРА и всем кто за нас переживал. Если бы мне рассказали о том, что я увидела в ночь на вчера в Морозовской больнице, я бы не поверила. Я бы наверно подумала, что это старая фотография 10-летней давности, например, или история из больницы какого-то удаленного райцентра.Но в ночь на вчера я видела все это своими глазами, и теперь я точно знаю, что это происходит в центре Москвы в 2017 году,Кровати в коридорах, потому что в п Обсудить в блоге автора