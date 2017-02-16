"Наше Радио" радостно отсасывает у Министерства Обороны. Новый дизайн маек. Кому угрожаете? Серёже Михалку? Славе Вакарчуку? Рейнарсу Кауперсу? И ведь никто с пистолетом у виска не стоит, чтоб вы одели эту ура-патриотическую порнуху. Бедные запуганные запутавшиеся мальчики и девочки... Таня Борисова, зачем??? Стыдно, как это стыдно... Никогда не думал, что доживу до такого публичного изнасилования созданного мной когда-то детища...





