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|Эмилия Слабунова 16.02 13:00 | 296
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|Происходящая массовая отставка губернаторов выглядит как очередной имитационный шаг стремящейся к самосохранению любой ценой власти в условиях приближающихся президентских выборов
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|Сергей Смирнов 15.02 22:46 | 591
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|В Москве одобряли ровно до того момента, пока Юрченко не приказал очень срочно вынести из Новосибирска подальше жировой комбинат. Ему позвонил Володин, владелец комбината
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|Maria Shtern 15.02 16:49 | 836
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|Я на свободе. Если что, сидело нормально. На хате было открытой трансженщиной
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|Аркадий Бабченко 15.02 16:32 | 882
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|Удивительная страна. Здесь даже рок-н-ролл умудряется превратиться в зековский шансон - в шансон в камуфляжной замполитовской тужурке! Слияние замполитов, люмпенпролетариата, дедывоевали, зоны, великой отечественной, империализма, фашизма и черт его знает чего еще
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|Кох Альфред 15.02 16:28 | 1059
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|Простой расчет показывает что их переход на сторону противников путинского режима дает не только плюс два человека этой (вашей?) стороне, но и минус два - путинской
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|Кох Альфред 15.02 16:28 | 1059
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|Простой расчет показывает что их переход на сторону противников путинского режима дает не только плюс два человека этой (вашей?) стороне, но и минус два - путинской
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|Catherina Gordeeva 15.02 14:13 | 1115
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|Теперь им сказали "фас" на Сокурова, человека, который не просто любит свою страну, но и жизнь положил, чтобы сделать ее лучше, достойней, сильнее
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|Евгений Ройзман 15.02 12:57 | 788
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|Зато я знаю, что никогда жители Екатеринбурга не услышат, что меня видели пьяным или я пришёл на работу с похмелья, что я на вертолете летал на рыбалку в заповедник, что охотился на краснокнижных животных или заказывал проституток в сауну
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