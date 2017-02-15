Бывшему губернатору Новосибирской области Юрченко закрыли одно из уголовных дел Сергей Смирнов 176 15.02 22:46 |176 Давайте политическое.



Мало кто заметил, что на прошлой неделе бывшему губернатору Новосибирской области Юрченко закрыли одно из уголовных дел. Причём это был в тот же самый день, когда Володин дал большое интервью.



А как возбудили дела на Юрченко? Да очень просто. Он стал при Медведеве губером относительно случайно, первый зам, директор военки, никого не нашли. Сергею Иванову очень нравился. Стал губернатором.



Пришёл и начал зачищать, что осталось от прошлого губера Толоконского. Говорят, например разорвал миллиардный (!) контракт жены Толоконского на закупку гомеопатических средств.



В Москве одобряли ровно до того момента, пока Юрченко не приказал очень срочно вынести из Новосибирска подальше жировой комбинат. Ему позвонил Володин, владелец комбината ( неофициальный конечно, но все же знают кому в России принадлежит майонез) и спросил, не офигел ли Юрченко. Тот, считая что у него поддержка Сергея Иванова, сказал, что не офигел, а Володину лучше пойти нахер.



Юрченко сняли и в итоге сразу несколько уголовок. Он конечно сам не ангел, бизнес жены. Но за это не сажают. В отличие от посылания нахер Володина

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