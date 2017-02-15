я на свободе. если что сидело нормально. на хате было открытой трансженщиной. НОВОРОССИЯ



Распятые лапки лягушьи в стерильной поют тишине

Здесь крыши дворцов всеоружьем клокочут над морем теней

Продрогши в подвалах нарциссы -- окованный крик на столах

Здесь кровь элизийских патриций вскипает, предвидя свой крах

Разжаты в кулак здесь обьятья с гранитово-черной Невой

В изъязвленных днями проклятьях вздымается сон гробовой

Ристалища мрачных материй -- пустынны колонны снегов

Раскроенный край трех империй -- то место для битвы богов

(подвалы МГБ ДНР, 13 февраля 2017)