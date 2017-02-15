|Чучело еврея освободили из плена ДНР
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15.02 16:49 | 217
|я на свободе. если что сидело нормально. на хате было открытой трансженщиной.
НОВОРОССИЯ
Распятые лапки лягушьи в стерильной поют тишине
Здесь крыши дворцов всеоружьем клокочут над морем теней
Продрогши в подвалах нарциссы -- окованный крик на столах
Здесь кровь элизийских патриций вскипает, предвидя свой крах
Разжаты в кулак здесь обьятья с гранитово-черной Невой
В изъязвленных днями проклятьях вздымается сон гробовой
Ристалища мрачных материй -- пустынны колонны снегов
Раскроенный край трех империй -- то место для битвы богов
(подвалы МГБ ДНР, 13 февраля 2017)
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