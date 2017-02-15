Какие ж дряни Catherina Gordeeva 510 15.02 14:13 |510 Унижение человеческого достоинства -- конек современных госмедиа и примкнувших к ним боевых отрядов любителей родины по приказу. Это они радостно накидывали сачок на голову Немцова, они писали имя Шевчука в сортире на Киевской, они плескали в лицо Улицкой зеленкой. Они изо дня в день измываются над людьми своей страны и радостно ухмыляются содеянному. Теперь им сказали «фас» на Сокурова, человека, который не просто любит свою страну, но и жизнь положил, чтобы сделать ее лучше, достойней, сильнее. Какие ж дряни, а. Ни на какую Гаагу я, разумеется, не рассчитываю. Но в Высший суд верю. А еще искренне желаю, чтобы ребенок этих двоих вдруг неожиданно вырос честным и свободным человеком. И как-нибудь спросил бы: «Мам-пап, как же не стыдно-то вам было. Это же вы не от голода и смерти меня спасали. Тогда зачем?»



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