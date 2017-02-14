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Рожать внучкам ракетостроителей будет негде
Рожать внучкам ракетостроителей будет негде
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14.02 18:53 |  число просмотров 232
Вот сибирский город Б. Он вытянут вдоль реки, в нём 203 тысячи человек, и два роддома - один у западной оконечности, другой у восточной, в районе с говрящим названием "Заречье". Через реку два моста летом, зимой -один.

Роддом на западной оконечности закрывают, так что роженицы будут отправляться на сохранение и чтоб рожать в тот, который за рекой - либо в краевой центр (162 км., 2 часа 20 минут на машине). Или рожать дома.

Этот сибирский город Б. - это "Hаукоград". Kак раз на западной его оконечности сосредоточены предприятия Военно-Промышленного Комплекса. Возле проходнйо одного из них стоит корпус баллистичской ракеты - в напоминание о тех временах когда двигатель этой ракеты зедсь разрабатывали. Но там и сeйчас теплится жизнь и госзакаs. Другое, рядом (почти что "за забором", но там не заборы, а Периметры) за последние почти что совсем окуклилось, но тут как раз началась война с Украиной, и срочно понадобились боеприпасы - ожили старые патронные линии, - и вернулись на предприятие деньги, а с ними и какая-никакая, а жизнь. И вот, значит, наукоград, ракеты, боеприпасы, старые патриотические традиции - а рожать внучкам ракетостроителей будет негде.

Ну негде.

Т. е. не поймите меня не правильно! Не так чтобы совсем негде, конечно - всё же совсем без роддома город не останется, и есть в конце концов, краевой центр. И воздух, воздух сибирский.

 
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