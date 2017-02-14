|Все, что нужно для начала знать о новом рязанском губернаторе Николае Любимове
|
14.02 15:44 | 168
|Все, что нужно для начала знать о новом рязанском губернаторе Николае Любимове.
Бывший заместитель Губернатора Калужской области, городской Голова Калуги. Лучший друг первого зама главы аппарата Правительства РФ Максима Акимова.
За 4 часа новаторских стресс-тестов в АП Николай Любимов наверняка все это еще раз рассказал*:
«Был в моей жизни серьезный выбор – в бизнес или в госструктуру. Заработать много денег или заняться чем-то интересным, чем я хочу. Как видите, я выбор сделал».
«Если бы я мог повернуть вспять свою жизнь, я, возможно, стал бы серьезным стартапером в программировании. Хотел бы создавать программы для медицины, для людей, для развлечения».
«С людьми общаться крайне тяжело. Они хотят от власти только выполнения своих требований. Никто не встречается с нами, чтобы поблагодарить за чистый и благоустроенный город. Только претензии».
«Я никогда не старался выучить гимн Калужской области. Мне более-менее нравится оркестровка, но если бы я был поэтом, мне кажется, стихи я написал бы лучше».
«Больше всего я бы хотел принадлежать себе. Например, в любой момент взять и уехать в путешествие».
«С кризисом пришлось отказаться от дорогой одежды. Я люблю одеваться от «Armani», «Burberry», но в мою последнюю поездку я смог позволить себе только шарфик».
«Меня восхищают звезды. Они заставляют меня на время расстаться со своим прагматизмом. Под звездным небом я становлюсь романтиком».
«Я редко хожу в церковь, думаю, что в разговорах с Богом посредник не нужен».
«Мой любимый политик – Уинстон Черчилль. Конечно, Рузвельт был более положительным, но мой любимый политик все же Черчилль».
«Когда я учился в Лондоне, я бросил курить. Когда мне хотелось затянуться, я бегал по Гайд-парку. Мне было несложно это делать там потому, что там меня никто не знает. А здесь все уже по-другому».
«Мой любимый вид спорта – плавание, потому, что пловцы не потеют. Всегда чистый!»
«Мне кажется невозможным, чтобы во всем мире был мир. Потому, что все люди разные»
«Есть у меня любимая фраза из хорошего советского мультфильма: «Ребята, давайте жить дружно!»
«На чиновников надо поменьше обращать внимания, но это случится только тогда, когда каждый человек научится заботиться о себе и своей собственности, о месте, где он живет, а не требовать от государства».
* Интервью «Наш человек»: Николай Любимов» для «Калуга 24»
|Обсудить в блоге автора