  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
Повторная реанимация
9.02 число просмотров 7598 число записей 34
 
Двухсотый Гиви
9.02 число просмотров 1824 число записей 14
 
Дело Навального: #КировЛес2
9.02 число просмотров 127821 число записей 407
 
Навальный идет в президенты
9.02 число просмотров 3639 число записей 47
 
Знакомые все лица
8.02 число просмотров 843 число записей 10
 
все записи
Реклама
Ждите.
Самое читаемое
Открытка Потупчик
1.02 число просмотров 4679 число записей 16
 
Лебедев против Навального
28.01 число просмотров 3442 число записей 26
 
Охота на "Шалтая"
2.02 число просмотров 2628 число записей 9
 
Толстой и евреи
26.01 число просмотров 2397 число записей 20
 
"Притяжение" Бондарчука
5.02 число просмотров 2121 число записей 9
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
Все, что нужно для начала знать о новом рязанском губернаторе Николае Любимове
Все, что нужно для начала знать о новом рязанском губернаторе Николае Любимове
Вертушка АТС
14.02 15:44 |  число просмотров 168
Все, что нужно для начала знать о новом рязанском губернаторе  Николае Любимове.

Бывший заместитель Губернатора Калужской области, городской Голова Калуги. Лучший друг первого зама главы аппарата Правительства  РФ Максима Акимова.


За 4 часа новаторских стресс-тестов в АП Николай Любимов наверняка все это еще раз рассказал*:

«Был в моей жизни серьезный выбор – в бизнес или в госструктуру. Заработать много денег или заняться чем-то интересным, чем я хочу. Как видите, я выбор сделал».

«Если бы я мог повернуть вспять свою жизнь, я, возможно, стал бы серьезным стартапером в программировании. Хотел бы создавать программы для медицины, для людей, для развлечения».

«С людьми общаться крайне тяжело. Они хотят от власти только выполнения своих требований. Никто не встречается с нами, чтобы поблагодарить за чистый и благоустроенный город. Только претензии».

«Я никогда не старался выучить гимн Калужской области. Мне более-менее нравится оркестровка, но если бы я был поэтом, мне кажется, стихи я написал бы лучше».

«Больше всего я бы хотел принадлежать себе. Например, в любой момент взять и уехать в путешествие».

«С кризисом пришлось отказаться от дорогой одежды. Я люблю одеваться от «Armani», «Burberry», но в мою последнюю поездку я смог позволить себе только шарфик».

«Меня восхищают звезды. Они заставляют меня на время расстаться со своим прагматизмом. Под звездным небом я становлюсь романтиком».

«Я редко хожу в церковь, думаю, что в разговорах с Богом посредник не нужен».

«Мой любимый политик – Уинстон Черчилль. Конечно, Рузвельт был более положительным, но мой любимый политик все же Черчилль».

«Когда я учился в Лондоне, я бросил курить. Когда мне хотелось затянуться, я бегал по Гайд-парку. Мне было несложно это делать там потому, что там меня никто не знает. А здесь все уже по-другому».

«Мой любимый вид спорта – плавание, потому, что пловцы не потеют. Всегда чистый!»

«Мне кажется невозможным, чтобы во всем мире был мир. Потому, что все люди разные»

«Есть у меня любимая фраза из хорошего советского мультфильма: «Ребята, давайте жить дружно!»

«На чиновников надо поменьше обращать внимания, но это случится только тогда, когда каждый человек научится заботиться о себе и своей собственности, о месте, где он живет, а не требовать от государства».


* Интервью «Наш человек»: Николай Любимов» для «Калуга 24»
Обсудить в блоге автора
Посты дня
Ушедший в отставку рязанский губернатор Ковалев отказался от пресс-конференции
blogНезыгарь    14.02 13:32 |  число просмотров 292
Ушедший в отставку рязанский губернатор Ковалев отказался от пресс-конференции Уходящий губернатор весь период работы в регионе продолжал жить в Подмосковье
 
"Личная тайна" по-архангельски
blogkodola    14.02 11:40 |  число просмотров 336
"Личная тайна" по-архангельски Вчера мировой судья приняла решение по моему делу о "распространении сведений, составляющих личную тайну". Мне присудили выплатить 80 тысяч штрафа
 
Не могу не залезть на табуретку
blogEvgeny Feldman    14.02 10:02 |  число просмотров 395
Не могу не залезть на табуретку В твиттере журналиста кремлевского пула из "Комсомолки" 80% читателей согласились, что победа кадра с убийством посла на World Press Photo — это кощунство и ненормально
 
Я вручил погоны майора ВС ДНР Прилепину
blogAlexZaxarchenko    13.02 17:33 |  число просмотров 429
Я вручил погоны майора ВС ДНР Прилепину Опыт у Прилепина достаточный, чтобы в армии ДНР выполнять те обязанности, которые возложила на него Республика
 
Это Усние Аметова, маленькая дочка Решата Аметова, убитого в марте 2014 года
blogAnton Naumlyuk    13.02 17:30 |  число просмотров 465
Это Усние Аметова, маленькая дочка Решата Аметова, убитого в марте 2014 года Его похитили боевики Самообороны Крыма, когда он вышел на одиночный пикет против аннексии. Следствие утверждает, что его отпустили
 
все записи
Выбор редактора
Многие спрашивают, что же теперь, после решения Конституционного суда, Ильдара отпустят?
blogAnastasia Zotova    13.02 10:38 |  число просмотров 421
Многие спрашивают, что же теперь, после решения Конституционного суда, Ильдара отпустят? Отвечаю: пока - нет. Сначала адвокатам должно прийти постановление КС, и его отправят в Верховный суд. А дальше - сам Верховный суд истребует дело. На это также потребуется время
 
"Cбербанк" — филиал ада на Земле
blogrojkov    12.02 23:37 |  число просмотров 1132
"Cбербанк" — филиал ада на Земле Родительский комитет, в котором я казначей, образовал организованную преступную группу, чтобы отправить детей в Китай на стажировку. Нас там 40 человек, скинуться на билеты надо было по 50 000
 
Интервью завхоза
blogЧеширский кот    12.02 14:56 |  число просмотров 1236
Интервью завхоза А вот люди, которые хвалят интервью Володина в "Коммерсанте" - они в принципе в своем уме?
 
Цитаты дня
" Как я понимаю, Варя Караулова сидит за то, что предвидела и пыталась опередить "подвиг" Жени Прилепина? Фашизм наступает не зная ни дня передышки. "
13.02 |
blog Andrey Volna
" Нужен какой-то пакт о ненападении. Церковь не отбирает у людей скверы и парки. А люди возвращают церкви все, что украли у нее при революции. "
13.02 |
blog Oleg Kozyrev
" Гальперин получил 10 суток за то, что не хотел впускать в собственный дом незванных полицейских. Неприкосновенность жилища в РФ — фикция. "
9.02 |
blog Oleg Kozlovsky
" По правде, Навального отстранили от выборов мягче, чем Гиви. Нельзя не признать. "
8.02 |
blog Gleb Pavlovsky
" Консилиум политологов: "Пермь пронесло". Целиком присоединяюсь к мнению коллег. "
6.02 |
blog Gleb Pavlovsky
" Насколько же Кац должен ненавидеть Навального, чтобы публично заявлять, что Явлинский — хороший кандидат? "
5.02 |
blog aleshru
все записи
Фото дня
Видео дня

Статьи дня
Володин согласился с необходимостью закона о защите чести президента
Кирилл Буланов  14.02 09:47 |  число просмотров 69
Володин согласился с необходимостью закона о защите чести президента Он привел в пример США
Захар Прилепин собрал в ДНР свой батальон
Александр Коц  13.02 18:36 |  число просмотров 155
Захар Прилепин собрал в ДНР свой батальон Все эти кривляния, что вот ты писатель, поэтому ничего не должен делать, меня совершенно не волнуют. Я хочу – пишу, хочу – не пишу. Здесь идет война.
все записи
События
Прерванное перемирие
2.02 |  число просмотров 16728
Прерванное перемирие
Ситуация на Донбассе внезапно обострилась. Под шахтёрским городком Авдеевкой, контролируемом украинской армией, развернулись бои. Убитые и раненые есть с обеих сторон и среди мирных жителей. Киев и руководство непризнанных республик обвиняют друг друга в провокациях и попытке сорвать Минские соглашения.
все записи
Кино
"Притяжение" Бондарчука
5.02 |  число просмотров 2121
"Притяжение" Бондарчука
Блогеры обсуждают фильм "Притяжение" — фантастический блокбастер Фёдора Бондарчука. Сюжет, обрисованный в духе социальной фантастики, рассказывает о первом столкновении человечества с инопланетным разумом.
все записи
Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 7851
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
все записи
Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 2645
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
все записи
Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 4234
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012