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Повторная реанимация
9.02 число просмотров 7598 число записей 34
 
Двухсотый Гиви
9.02 число просмотров 1824 число записей 14
 
Дело Навального: #КировЛес2
9.02 число просмотров 127821 число записей 407
 
Навальный идет в президенты
9.02 число просмотров 3639 число записей 47
 
Знакомые все лица
8.02 число просмотров 843 число записей 10
 
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5.02 число просмотров 2121 число записей 9
 
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Ушедший в отставку рязанский губернатор Ковалев отказался от пресс-конференции
Ушедший в отставку рязанский губернатор Ковалев отказался от пресс-конференции
Незыгарь
14.02 13:32 |  число просмотров 292
Рязанский губернатор Олег Ковалев отказался от пресс-конференции и опубликовал письменный текст, который он ранее зачитал на утреннем заседании Правительства области. Учитывая болезнь и возраст губернатора,видимо, согласились на такой формат.
Интересная деталь- уходящий губернатор весь период работы в регионе продолжал жить в Подмосковье.
Как пишут местные СМИ, "все восемь лет губернатор делал все, чтобы без него не состоялось ни одно кадровое решение. Но в итоге обнаружить как такового «человека Ковалева», человека, что называется, команды, ни на одном руководящем посту практически невозможно".
Теперь ожидаем назначения в Рязань депутата ГосДумы Любимова, бывшего экс-мэра Калуги .  Говорят, что альтернативной ему кандидатурой является зампред правительства Бурятии Александр Чепик. Сам Чепик из Рязанской области. С 2001 года работал в структурах Зубицкого (Промышленно-металлургический холдинг). В 2007 года стал заместителем председателя Правительства Бурятии по экономике.
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Посты дня
Все, что нужно для начала знать о новом рязанском губернаторе Николае Любимове
blogМетодичка    14.02 15:44 |  число просмотров 167
Все, что нужно для начала знать о новом рязанском губернаторе Николае Любимове "Мой любимый вид спорта – плавание, потому, что пловцы не потеют. Всегда чистый!"
 
"Личная тайна" по-архангельски
blogkodola    14.02 11:40 |  число просмотров 336
"Личная тайна" по-архангельски Вчера мировой судья приняла решение по моему делу о "распространении сведений, составляющих личную тайну". Мне присудили выплатить 80 тысяч штрафа
 
Не могу не залезть на табуретку
blogEvgeny Feldman    14.02 10:02 |  число просмотров 394
Не могу не залезть на табуретку В твиттере журналиста кремлевского пула из "Комсомолки" 80% читателей согласились, что победа кадра с убийством посла на World Press Photo — это кощунство и ненормально
 
Я вручил погоны майора ВС ДНР Прилепину
blogAlexZaxarchenko    13.02 17:33 |  число просмотров 429
Я вручил погоны майора ВС ДНР Прилепину Опыт у Прилепина достаточный, чтобы в армии ДНР выполнять те обязанности, которые возложила на него Республика
 
Это Усние Аметова, маленькая дочка Решата Аметова, убитого в марте 2014 года
blogAnton Naumlyuk    13.02 17:30 |  число просмотров 465
Это Усние Аметова, маленькая дочка Решата Аметова, убитого в марте 2014 года Его похитили боевики Самообороны Крыма, когда он вышел на одиночный пикет против аннексии. Следствие утверждает, что его отпустили
 
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Многие спрашивают, что же теперь, после решения Конституционного суда, Ильдара отпустят?
blogAnastasia Zotova    13.02 10:38 |  число просмотров 421
Многие спрашивают, что же теперь, после решения Конституционного суда, Ильдара отпустят? Отвечаю: пока - нет. Сначала адвокатам должно прийти постановление КС, и его отправят в Верховный суд. А дальше - сам Верховный суд истребует дело. На это также потребуется время
 
"Cбербанк" — филиал ада на Земле
blogrojkov    12.02 23:37 |  число просмотров 1132
"Cбербанк" — филиал ада на Земле Родительский комитет, в котором я казначей, образовал организованную преступную группу, чтобы отправить детей в Китай на стажировку. Нас там 40 человек, скинуться на билеты надо было по 50 000
 
Интервью завхоза
blogЧеширский кот    12.02 14:56 |  число просмотров 1236
Интервью завхоза А вот люди, которые хвалят интервью Володина в "Коммерсанте" - они в принципе в своем уме?
 
Цитаты дня
" Как я понимаю, Варя Караулова сидит за то, что предвидела и пыталась опередить "подвиг" Жени Прилепина? Фашизм наступает не зная ни дня передышки. "
13.02 |
blog Andrey Volna
" Нужен какой-то пакт о ненападении. Церковь не отбирает у людей скверы и парки. А люди возвращают церкви все, что украли у нее при революции. "
13.02 |
blog Oleg Kozyrev
" Гальперин получил 10 суток за то, что не хотел впускать в собственный дом незванных полицейских. Неприкосновенность жилища в РФ — фикция. "
9.02 |
blog Oleg Kozlovsky
" По правде, Навального отстранили от выборов мягче, чем Гиви. Нельзя не признать. "
8.02 |
blog Gleb Pavlovsky
" Консилиум политологов: "Пермь пронесло". Целиком присоединяюсь к мнению коллег. "
6.02 |
blog Gleb Pavlovsky
" Насколько же Кац должен ненавидеть Навального, чтобы публично заявлять, что Явлинский — хороший кандидат? "
5.02 |
blog aleshru
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Статьи дня
Володин согласился с необходимостью закона о защите чести президента
Кирилл Буланов  14.02 09:47 |  число просмотров 69
Володин согласился с необходимостью закона о защите чести президента Он привел в пример США
Захар Прилепин собрал в ДНР свой батальон
Александр Коц  13.02 18:36 |  число просмотров 155
Захар Прилепин собрал в ДНР свой батальон Все эти кривляния, что вот ты писатель, поэтому ничего не должен делать, меня совершенно не волнуют. Я хочу – пишу, хочу – не пишу. Здесь идет война.
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События
Прерванное перемирие
2.02 |  число просмотров 16728
Прерванное перемирие
Ситуация на Донбассе внезапно обострилась. Под шахтёрским городком Авдеевкой, контролируемом украинской армией, развернулись бои. Убитые и раненые есть с обеих сторон и среди мирных жителей. Киев и руководство непризнанных республик обвиняют друг друга в провокациях и попытке сорвать Минские соглашения.
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"Притяжение" Бондарчука
5.02 |  число просмотров 2121
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Блогеры обсуждают фильм "Притяжение" — фантастический блокбастер Фёдора Бондарчука. Сюжет, обрисованный в духе социальной фантастики, рассказывает о первом столкновении человечества с инопланетным разумом.
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Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 7851
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Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
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Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 2645
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
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Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 4234
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
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