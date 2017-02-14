Ушедший в отставку рязанский губернатор Ковалев отказался от пресс-конференции Незыгарь 292 14.02 13:32 |292 Рязанский губернатор Олег Ковалев отказался от пресс-конференции и опубликовал письменный текст, который он ранее зачитал на утреннем заседании Правительства области. Учитывая болезнь и возраст губернатора,видимо, согласились на такой формат.

Интересная деталь- уходящий губернатор весь период работы в регионе продолжал жить в Подмосковье.

Как пишут местные СМИ, "все восемь лет губернатор делал все, чтобы без него не состоялось ни одно кадровое решение. Но в итоге обнаружить как такового «человека Ковалева», человека, что называется, команды, ни на одном руководящем посту практически невозможно".

Теперь ожидаем назначения в Рязань депутата ГосДумы Любимова, бывшего экс-мэра Калуги . Говорят, что альтернативной ему кандидатурой является зампред правительства Бурятии Александр Чепик. Сам Чепик из Рязанской области. С 2001 года работал в структурах Зубицкого (Промышленно-металлургический холдинг). В 2007 года стал заместителем председателя Правительства Бурятии по экономике.

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