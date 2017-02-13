Прямо ого: на разбившемся сегодня вертолете на Алтае был Банных Сергей Смирнов 492 13.02 17:09 |492 Прямо ОГО



На разбившемся сегодня вертолете на Алтае был Банных. Это человек, который был вице-премьером Алтай и в 2009 году охотился на архаров!



ОГО. Вот это конечно да



https://t.me/smirnovmz/1075



Впрочем, в прошлый раз человек, который охотился на архаров, выжил, несомтря на падение. Это был Банных.



Был большой резонанс, в том числе в Респбулик Алтай, были сначала там митинги. Суть - привлечь к ответственности за убийство краснокнижных животных.



Потом мы провели пару митингов в Москве по этой же теме. На один из них прилетел очень крутой алтаец Акай, все хотел о нем рассказать при случае. Вот он как раз случай сейчас. Но я сначала о губернаторе местном.



А губернатор Бердников там правит уже 11 лет, с 2005. Причем по настойчивым слухам, он тоже должен был лететь охотиться тогда на архаров, но не смог по причине утреннеей болезни. Говорят она вообще измучила главу респбулики, неделями из-за нее не в состоянии что-то сделать.



Так вот о Бердникове. Они там вообще зассали, потому что хайп по архарам был большйо. Там же фотографии убитых животных слили в сеть - это был Алтайпресс. Ну это 100% уголовка, животные из Красной книги.



И эти митинги с требованием наказать мудаков, охотившихся по беспределу, очень злили руководство республики. Особо Бердников например говорил обо мне на какой-то сессии, еще говорил, что провести митинг в Москве стоит 100 тысяч долларов (сначала написал рублей, я чего-то совсем уже)



Мы все помним, мрази.



Я тогда о прошлой истории с охотой напомню.



А там так было дело. Респбулика Алтай, тут важно не перепутать с Алтайским краем. республика намного меньше и правильно было бы называть Горным Алтаем. И вот туда в начале 2009 года прилетает важный чновник из Москвы – Александр Косопкин. У него кстати примечательная биография, "Демократическая Россия", депутат Верховного совета, одобрил танки по Белому дому, с 1994 года работал в АП. После прихода Путина 4 года главный по внутренней политике, потом представитель президента в Госдуме.



Вот такой человек прилетает. Ну хлеб-соль, все вокруг бегают. Какое на Алтае развлечение? Ну конечно охота, а для дорогого гостя редкая охота. По слухам глава республики просто встать не смог поутру, поэтому полетели на охоту без него. 11 человек, 7 погибли, 4 выжили, самый главный из них конечно Банных. Косопкин погиб.



А дальше самое важное, фото с места падения сливают в Алтайпресс. Ну примерно кто понятно слил, кто участвовал в спасательной операции. Архары, а они реально в Красной книге и охота на них прям совсем-совсем запрещены, вызывают ярость. Вернее не только архары, а еще и то, что никакой реакции. Власть делает вид, что все нормально.



В итоге там митинг организуется буквально в комментариях к фотографиям на сайте Алтайпресс. Более 500 человек на 60 тысячный город, ну это для 2009 года просто ооочень много.



Кстати до сих пор не понятно, кто был на этом вертолете. Вертолет на 5 человек, точно пилот и его жена (зачем кстати?), дво молодых людей. Судя по профилю ВК одного из них он прыгает с чем-то типа парашюта в разных регионах: Абхазия, Непал. Это вариант без детей.



По второму, еще были дети с собой, но тогда на 5-местный вертолет получается 5 человек. Ну может быть и такое, конечно.



Но, самое главное, совершенно непонятно, что в этой компании делал Банных. И конечно на охоту этот полет совсем не похож, тем более в темноте, да с таким составом.



Но все равно все запомнят только Банных-архаров, как и что бы там ни было. И конечно из-за той старой несправедливости.



Ну и последнее к архарам.



К нам в Москву приезжал из Горного Алтая один из местных организаторов – Акай Кине. Он на 100% алтаец и дико интересно рассказывал про "Белую веру" – это такое язычество было на Алтае. Царизм очень преследовал еще.



Сам Акай говорил о себе как о шамане, пытался эту веру возрождать. Отсюда его активное участие в деле архаров. Еще он рассказывал, что в одной с ним деревне жили потомки какого-то алтайца, который был правой рукой фон Унгерна. И вообще много алтайцев у фон Унгенра воевали. И нормально там родственники этого белого офицера жили, все его очень уважали даже при советской власти. Не очень ясно, так это или нет, но звучит красиво!



Еще Акай говорил, как общается со славянскими язычниками, в том числе с Доброславом. Вокруг которого тогда была масса язычников, большинство из которых были ультраправыми.



Я вот шел с ним по Москве, а это был 2009 год, время активности БОРН и вообще правого насилия. И я видел, как молодежь в метро косилась на Акая, у которого волосы были собраны в косичку.

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