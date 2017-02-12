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"Cбербанк" — филиал ада на Земле
"Cбербанк" — филиал ада на Земле
rojkov
12.02 23:37 |  число просмотров 283
Я тут вчера в Сбербанк сдал миллион рублей и чуть из-за этого не попал в кутузку. Очень расстроился. Под катом - кляуза, которую я туда собираюсь послать.


$$$Дорогой$$$ Герман Оскарович.
Как известно, в России есть три филиала ада на Земле – Почта, Таможня и вверенный Вам Сбербанк.

Ваше заведение я, честно говоря, не люблю за вражественность к собственным клиентам. Помнится, лет 5 назад мне пришлось чуть ли не драться в очереди за право взять в Вашем банке ипотечный кредит – то есть отдать денег раза в два больше, чем взял. Потом меня однажды пригласили в отделение банка поговорить о статусе ВИП-клиента. Я там полчаса ждал, а в результате мне предложили сделать вклад в миллион рублей, чтобы чувствовать себя человеком. Комиссии в Вашем банке большие, проценты по вкладам тощенькие. Я не злой, просто записываю. Но отдадим должное, вряд ли Ваш банк обанкротится и у него отзовут лицензию.

Я, правда, очень ценю Ваши усилия по выстраиванию электронной стены между аццкими сотрудниками Сбербанка и ни в чём неповинными гражданами. Вот, к примеру, Сбербанк Онлайн позволяет не подходить к котлам и сковородкам годами. Но увы, иногда приходится уподобиться Данте Алигьери и спуститься в преисподнюю.

Я не хотел! Честно! Но наша школа – с изучением китайского языка. И родительский комитет, в котором я казначей, образовал организованную преступную группу, чтобы отправить детей в Китай на стажировку. Нас там 40 человек, скинуться на билеты надо было по 50 000. То есть сумма получается ощутимая – 2 миллиона рублей, хранить такую в виде наличных стрёмно.
Казалось бы, специально для хранения денег придуман банк и такая полезная вещь, как электронный перевод. От греха подальше я решил позвонить по телефону контактного центра посоветоваться «мне тут будет много людей переводить деньги. Как сделать это правильно, чтобы мной не заинтересовалась налоговая, и служба безопасности не заблокировала карточку». Знаете, современный технический прогресс творит чудеса. Все разговоры записываются, поэтому по телефону со мной разговаривали вежливо и мило. Просто всего лишь никто не мог ответить на заданный вопрос. Зато дали мудрый совет: сходите в отделение, там напишут письмо, и если даже ваш счёт заблокирует служба безопасности, его быстро разблокируют.

Так я впервые за эту цепь событий оказался в отделении Сбербанка. Знаете, разительное отличие от разговора по телефону. Ответ по сути тот же самый «не знаю». Зато интонация была «знаю, но не скажу, потому что вам это знать не положено». Если без деталей, то ответ был «собирайте наличными».

Делать нечего. Безналичные переводы мне Сбербанк не рекомендовал, пришлось назначить встречу родителям для сбора наличных денег. Естественно, прямо в банке, дабы исключить транспортировку крупной суммы. Великий план был – собрать денег и сразу положить их на счёт.
Первые двадцать минут всё шло хорошо, пока меня не заметила главная по банку. Я показал ей котлету денег и поклялся, что обязательно оставлю их в этом самом банке. В ответ она пригрозила вызвать полицию, если я не сделаю это через пять минут. Мои просьбы об отсрочке не помогли, полиция прибыла быстро.

Надо сказать, что объяснить ситуацию полицейским оказалось куда проще, чем заведующей банка. Ну вот правда – выслушали, документы проверили и пошли к заведующей за меня заступаться. Я даже обнаглел и подошел к ним, чтобы потребовать кабинет для пересчёта денег. У меня к тому времени в руках оказался миллион, не мог отказать себе в удовольствии. Но заведующая была непреклонной, ибо в её глазах я всё ещё был преступником. «Такая услуга банком не предоставляется». В ее глазах я оставался преступником, пока не поволок деньги в кассу.

$$$Дорогой$$$ Герман Оскарович. Я очень расстроился. Я приволок в Ваш банк больше миллиона русских денег, а Ваши сотрудники попытались сдать меня в кутузку. То, что они не любят Ваши деньги – объяснимо, но не страшно – у Вас ещё есть. Обидно, что они не любят меня, как клиента.

Впрочем, глупо жаловаться на устройство ада. Раз уж я по печальному стечению обстоятельств оказался вкладчиком Вашего банка, напрягите пожалуйста юридическую службу, пусть дадут ответ на простые вопросы:
• По какой статье сотрудники Сбербанка привлекут меня к ответственности, когда я в следующий раз буду собирать деньги в помещении отделения Сбербанка?
• Как можно организовать сбор сравнительно крупных сумм на общее дело, используя цивилизованные современные инструменты вроде электронных переводов, не беспокоя службу безопасности банка и налоговую инспекцию?

Жду Вашего ответа. От него зависит, в каком банке я буду собирать с родителей деньги в следующий раз.

Пы сы : Конкретику отправил электронным письмом в банк.
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