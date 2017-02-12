Членосос из "Ленкома" оказался еще и лжецом varlamov 322 12.02 23:04 |322



Честно, я был уверен, что



«Мы погрузили тяжелые вещи от служебного входа и я сел в машину. В эту минуту он преградил нам путь и сказал, что не даст нам выехать по тротуару, потому что ездить по тротуару нельзя. На тротуаре машина оказалась, потому что иначе от служебного входа не выехать, тротуар после ремонта стал втрое шире, там трубы стоят, которые мешают выезду. А служебный вход был нужен, потому что тащить тяжелые вещи проще же с метра, чем с 25, правда же?»

или



«Моя машина подъехала к служебному входу театра, чтобы разгрузить буклеты, изданные к юбилейному вечеру. Затем вышел я, и мы уже хотели уезжать, как в этот момент молодой человек 17-18 лет, не представившись, начал производить съемку с телефона, не давая машине проехать. Он (автор съемки) физическое лицо, он никто. Он не дружинник, не полицейский, он не имеет права гражданскому лицу запрещать ездить, где угодно».



На самом деле все гораздо проще. Просто директор театра «Ленком» Марк Варшавер решил в какой-то момент, что он лучше других и правила ему не писаны.







Много лет он плюет на всех и нарушает правила дорожного движения. Он объезжает пробки по трамвайным путям, он выезжает на встречку и тротуары. Он ведет себя нагло, явно чувствует свою безнаказанность. Все это не единичные случаи, все это происходит много лет подряд. Вбейте в любой поисковик номер его автомобиля, и вы найдете много фотографий и видео, как он нарушает правила.



И еще практически каждый день автомобиль Марка Варшавера подъезжает к дверям театра по тротуару, чтобы забрать 70-летнее тело босса и отвезти его домой. Эту информацию мне подтвердили очевидцы и работники театра.



Но Марк Варшавер утверждает, что он что-то там загружал. Это, конечно, вранье, и вот почему.



Я нарисовал схему инцидента.





Во-первых, у любого театра есть служебный заезд. Он со двора. Там стоят ворота и шлагбаум. Туда постоянно подъезжают фуры и разгружают декорации, реквизит и т.д. Служебный вход находится во дворе и туда есть нормальный подъезд.



Он выглядит так:





И так:





Если вдруг директор забыл, как происходит разгрузка и погрузка в его театре. Каждый день туда приезжают машины и что-то привозят и увозят.





А еще на Дмитровке есть парковка! Вот она. Там даже табличка висит, что это парковка для сотрудников «Ленкома». Она незаконная, но «Ленком» ее себе оттяпал, и там всегда есть места:





Она прямо рядом со входом.





А еще у «Ленкома» есть широкий тротуар и главный вход, откуда каждый день выходит тело директора, которого водитель ждет прямо на тротуаре около входа.





Именно здесь и произошел конфликт





Нет никакой необходимости ехать по тротуару, нет никакой необходимости нападать на пешехода и хамить ему. Я не понимаю, зачем Варшавер решил врать и рассказывать журналистам глупости. Если человек много лет подряд плюет на закон, зачем он сейчас пытается сохранить лицо? Ну сказал бы: «Да я клал хуй на всех вас, я Марк Варшавер, а вы говно! И я буду ездить, как захочу! И ничего мне за это не будет, потому что я Марк Варшавер, а вы…»



К сожалению, в России нет института репутации и гражданское общество тоже не сформировалось. Марк Варшавер думает, что можно вести себя как говно, лгать и изворачиваться и это сойдет ему с рук, ведь он заслуженный работник культуры. Но его поведение не забудут, несмотря на возраст и заслуги.



Кстати, тут на днях уже художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров, заявил, что Коновалову кто-то денег заплатил, чтобы он в нужное время оказался в нужном месте и снял, как Марк Варшавер катается по тротуару.



С сегодняшнего дня я готов заплатить любому 5000 рублей за видео, как машина с номером А263МР нарушает правила дорожного движения. Присылайте. Моя почта 7967738@gmail.com.





Членосос на АМР Честно, я был уверен, что тема с директором «Ленкома» Марком Варшавером закроется на его извинениях перед Константином Коноваловым, на которого он напал. Но Варшавер решил врать журналистам и настаивать на том, что он прав:илиНа самом деле все гораздо проще. Просто директор театра «Ленком» Марк Варшавер решил в какой-то момент, что он лучше других и правила ему не писаны.Много лет он плюет на всех и нарушает правила дорожного движения. Он объезжает пробки по трамвайным путям, он выезжает на встречку и тротуары. Он ведет себя нагло, явно чувствует свою безнаказанность. Все это не единичные случаи, все это происходит много лет подряд. Вбейте в любой поисковик номер его автомобиля, и вы найдете много фотографий и видео, как он нарушает правила.И еще практически каждый день автомобиль Марка Варшавера подъезжает к дверям театра по тротуару, чтобы забрать 70-летнее тело босса и отвезти его домой. Эту информацию мне подтвердили очевидцы и работники театра.Но Марк Варшавер утверждает, что он что-то там загружал. Это, конечно, вранье, и вот почему.Я нарисовал схему инцидента.Во-первых, у любого театра есть служебный заезд. Он со двора. Там стоят ворота и шлагбаум. Туда постоянно подъезжают фуры и разгружают декорации, реквизит и т.д. Служебный вход находится во дворе и туда есть нормальный подъезд.Он выглядит так:И так:Если вдруг директор забыл, как происходит разгрузка и погрузка в его театре. Каждый день туда приезжают машины и что-то привозят и увозят.А еще на Дмитровке есть парковка! Вот она. Там даже табличка висит, что это парковка для сотрудников «Ленкома». Она незаконная, но «Ленком» ее себе оттяпал, и там всегда есть места:Она прямо рядом со входом.А еще у «Ленкома» есть широкий тротуар и главный вход, откуда каждый день выходит тело директора, которого водитель ждет прямо на тротуаре около входа.Именно здесь и произошел конфликтНет никакой необходимости ехать по тротуару, нет никакой необходимости нападать на пешехода и хамить ему. Я не понимаю, зачем Варшавер решил врать и рассказывать журналистам глупости. Если человек много лет подряд плюет на закон, зачем он сейчас пытается сохранить лицо? Ну сказал бы: «Да я клал хуй на всех вас, я Марк Варшавер, а вы говно! И я буду ездить, как захочу! И ничего мне за это не будет, потому что я Марк Варшавер, а вы…»К сожалению, в России нет института репутации и гражданское общество тоже не сформировалось. Марк Варшавер думает, что можно вести себя как говно, лгать и изворачиваться и это сойдет ему с рук, ведь он заслуженный работник культуры. Но его поведение не забудут, несмотря на возраст и заслуги.Кстати, тут на днях уже художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров, заявил, что Коновалову кто-то денег заплатил, чтобы он в нужное время оказался в нужном месте и снял, как Марк Варшавер катается по тротуару.С сегодняшнего дня я готов заплатить любомуза видео, как машина с номером А263МР нарушает правила дорожного движения. Присылайте. Моя почта Всё самое свежее я теперь публикую в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



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