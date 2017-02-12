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Интервью завхоза
Интервью завхоза
Чеширский кот
12.02 14:56 |  число просмотров 426
А вот люди, которые хвалят интервью Володина - они в принципе в своем уме? Ловят золотое слово или просто деваться некуда?
Давайте-ка посмотрим на этот великий текст.

Раз. Это поток бессодержательных слов. “с одной стороны, а с другой стороны, а вот бы избежать двусмысленностей, тут многое приписывается, а придумывать ничего не надо”.

Два. Он не берет на себя ответственности ни за что. Все сделал Путин. Все хорошее сделал Путин. Я просто рядом тут стою и аплодирую. Те решения были актуальны тогда, зато вот эти решения актуальны сегодня.

И все с многоточиями, как комментарий вконтакте.

Три. По содержательным вопросам о декриминализации побоев и про аборты - никакого внятного ответа, общие слова. Бывает так, а бывает эдак. И не в том беда, что вопросы про баб, он от любых содержательных вопросов так уклоняется.

Зато о вентиляции - несколько абзацев. И про посещаемость думы - с такой любовью. Пусть все ходят на работу строем, вот Терешкова молодец, она отпрашивается, не сачкует.

Что мы имеем на выходе? Интервью завхоза. Про вентиляцию, сменку, посещаемость, без политической жилки, без собственного лица, без нерва, без жизни, без позиции, пахнет серым кабинетом в Саратове. Волосы на жопе дыбом от этого встают.
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