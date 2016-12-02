|За разбитые 8 автомобилей и угрозу убийством - штраф 2000 рублей. За мирный пикет - 2.5 года колонии
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12.02 12:36 | 331
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Всё же невероятное в России
Как позже выяснилось, наряд полиции приехал через 40 минут после первого звонка в полицию. До того, как этот наркоман стал бить машины у моего дома, он ходил по окрестностям и бросал камни в окна квартир. Именно от жителей соседнего дома, в чьи окна он бросал камни, я потом узнал, что они вызвали наряд задолго до того, как дело дошло до уничтожения автомобилей.
Даже в присутствии полиции этот наркоман угрожал мне убийством. Заявлял, что обязательно "найдёт меня и перережет горло".
За автомобилем полиции с приоткрытой дверью, в которой сидит задержанный, видно здание школы.
Полицейские настоятельно просили, чтобы в заявлении я указал, что преступника задержали именно они, а не я. Но написал так, как всё происходило на самом деле. И мне даже спасибо никто не сказал за задержание преступника, ни тогда, ни позже.
Ответа на своё заявление от полиции я, как обычно, так и не дождался. Наше ОМВД "Печатники" почему-то принципиально на мои заявления не реагирует. Скорее всего не только на мои.
Уже позже у местного участкового я выяснил, что этот наркоман-гастарбайтер был осуждён к штрафу в 2000 рублей! Это не опечатка - ДВЕ ТЫСЯЧИ рублей!
За разбитым автомобилем видна калитка входа в детский сад.
Ну а приезжий наркоман, который в жилом районе рядом с детским садом и школой уничтожал автомобили, кидал камни в окна жилых домов, угрожал мне убийством даже в присутствии полиции и неизвестно что ещё мог натворить, если бы я его не остановил, отделался штрафом в 2000 рублей.
У меня такое в голове не укладывается. Вот можно быть либералом, коммунистом, анархистом и т.п., можно обожать Путина или быть сторонником Навального, но независимо от взглядов и убеждений, любому разумному и вменяемому человеку должно быть очевидно, что это дикая несправедливость и в нормальной стране такого быть не должно.
Но разумные и вменяемые люди и так уже давно понимают в какой стране мы живем и во что она превращается.
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