криво правосудие. В 2014 году я задержал и передал в руки полиции наркомана-гастарбайтера, который используя подручные средства (камни и палки) серьёзно Всё же невероятное в Россииправосудие. В 2014 году я задержал и передал в руки полиции наркомана-гастарбайтера, который используя подручные средства (камни и палки) серьёзно повредил 8 автомобилей , припаркованных около дома. У автомобилей были помяты кузова, разбиты стёкла, зеркала и фары.









Как позже выяснилось, наряд полиции приехал через 40 минут после первого звонка в полицию. До того, как этот наркоман стал бить машины у моего дома, он ходил по окрестностям и бросал камни в окна квартир. Именно от жителей соседнего дома, в чьи окна он бросал камни, я потом узнал, что они вызвали наряд задолго до того, как дело дошло до уничтожения автомобилей.







За автомобилем полиции с приоткрытой дверью, в которой сидит задержанный, видно здание школы. Даже в присутствии полиции этот наркоман угрожал мне убийством. Заявлял, что обязательно "найдёт меня и перережет горло".



Ответа на своё заявление от полиции я, как обычно, так и не дождался. Наше ОМВД "Печатники" почему-то принципиально на мои заявления не реагирует. Скорее всего не только на мои.









Уже позже у местного участкового я выяснил, что этот наркоман-гастарбайтер был осуждён к штрафу в 2000 рублей! Это не опечатка - ДВЕ ТЫСЯЧИ рублей! Полицейские настоятельно просили, чтобы в заявлении я указал, что преступника задержали именно они, а не я. Но написал так, как всё происходило на самом деле. И мне даже спасибо никто не сказал за задержание преступника, ни тогда, ни позже.Ответа на своё заявление от полиции я, как обычно, так и не дождался. Наше ОМВД "Печатники" почему-то принципиально на мои заявления не реагирует. Скорее всего не только на мои.Уже позже у местного участкового я выяснил, что этот наркоман-гастарбайтер был осуждён к штрафу





За разбитым автомобилем видна калитка входа в детский сад.

И вот сейчас активист Ильдар Дадин сидит в тюрьме, его там пытают , а продажные СМИ распространяют про него омерзительную ложь. Дадина осудили на 2.5 года колонии за то, что он мирно выходил на одиночные пикеты, на что имел полное право согласно Конституции РФ . Дадин выходил на публичные акции, не угрожая чужому имуществу, здоровью и жизни.



Ну а приезжий наркоман, который в жилом районе рядом с детским садом и школой уничтожал автомобили, кидал камни в окна жилых домов, угрожал мне убийством даже в присутствии полиции и неизвестно что ещё мог натворить, если бы я его не остановил, отделался штрафом в 2000 рублей.



У меня такое в голове не укладывается. Вот можно быть либералом, коммунистом, анархистом и т.п., можно обожать Путина или быть сторонником Навального, но независимо от взглядов и убеждений, любому разумному и вменяемому человеку должно быть очевидно, что это дикая несправедливость и в нормальной стране такого быть не должно.



Но разумные и вменяемые люди и так уже давно понимают в какой стране мы живем и во что она превращается.