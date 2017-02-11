Важное дело о свободе слова в ЕСПЧ. Бывший милиционер Алексей Мумолин судится с Родиной за право хулить начальство.Заявителя представляет Ильнур Шарапов. Ранее Мумолин добился признание неконституционным положения "Закона о милиции". Однако воз и ныне там. По мнению российских властей, отказ от лояльности в отношении начальства должен быть обусловлен общественными интересами, а не достижением личных целей, «в том числе связанных с обидой, ожиданием личной выгоды или невозможностью сообщить о нарушениях, допущенных госорганом или должностным лицом внутри системы государственной власти», говорится в меморандуме. Матюшкин напоминает, что жалобу Мумолина на соответствующие положения закона о милиции и о государственной гражданской службе рассмотрел Конституционный суд, который признал право государства устанавливать ограничения, связанные с должностными обязанностями полицейского. Однако, уточнил при этом суд, такие ограничения не являются абсолютными: необходимо учитывать содержание публичного высказывания, его общественную значимость и мотивы, соотношение причиненного и предотвращенного ущерба государственным и общественным интересам, а также наличие либо отсутствие возможности защитить свои права и общественные интересы другими законными способами.

Жалобы же Мумолина на обилие бессмысленной бумажной работы и палочную систему были обусловлены исключительно «его недовольством в связи с его личными обстоятельствами» и не могут оправдать допущенные нарушения, доказывает Матюшкин. Все не так плохо Средняя зарплата Мумолина за несколько месяцев 2009–2010 гг. составила 20 809 руб., в связи с этим заявление о попытке уморить его семью голодом не соответствует действительности, сообщается в заключении по результатам служебной проверки, проведенной УВД Тольятти. Вдохновленный примером выступившего с видеообращением к президенту майора МВД Алексея Дымовского, Мумолин в 2009 г. опубликовал в интернете видеоролик схожего содержания – о действующей в органах внутренних дел палочной системе, когда от участковых требуют обеспечить по 15 административных и три уголовных дела в месяц. В результате Мумолину было объявлено о неполном служебном соответствии. Когда он пожаловался на это газете «Тольяттинское обозрение», то получил строгий выговор. Тогда Мумолин провел одиночный пикет, после которого его уволили из органов.