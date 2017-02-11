|Важное дело о свободе слова в ЕСПЧ
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11.02 11:49 | 148
|Важное дело о свободе слова в ЕСПЧ. Бывший милиционер Алексей Мумолин судится с Родиной за право хулить начальство.Заявителя представляет Ильнур Шарапов. Ранее Мумолин добился признание неконституционным положения "Закона о милиции". Однако воз и ныне там.
По мнению российских властей, отказ от лояльности в отношении начальства должен быть обусловлен общественными интересами, а не достижением личных целей, «в том числе связанных с обидой, ожиданием личной выгоды или невозможностью сообщить о нарушениях, допущенных госорганом или должностным лицом внутри системы государственной власти», говорится в меморандуме. Матюшкин напоминает, что жалобу Мумолина на соответствующие положения закона о милиции и о государственной гражданской службе рассмотрел Конституционный суд, который признал право государства устанавливать ограничения, связанные с должностными обязанностями полицейского. Однако, уточнил при этом суд, такие ограничения не являются абсолютными: необходимо учитывать содержание публичного высказывания, его общественную значимость и мотивы, соотношение причиненного и предотвращенного ущерба государственным и общественным интересам, а также наличие либо отсутствие возможности защитить свои права и общественные интересы другими законными способами.
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