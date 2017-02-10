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Навальный идет в президенты
9.02 число просмотров 3456 число записей 47
 
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5.02 число просмотров 1548 число записей 9
 
Ройзман-кандидат
4.02 число просмотров 894 число записей 5
 
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Мою подругу зверски избил бывший муж — триатлонист Парамонов
Мою подругу зверски избил бывший муж — триатлонист Парамонов
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10.02 22:46 |  число просмотров 291
Вчера у нас произошло ЧП, только сейчас, когда ситуация стала более менее понятна и Ее жизни ничего не угрожает, я могу написать этот пост не сильно эмоционируя. Вчера, когда я увидела лежащую на полу в крови, агонизирующую подругу, я потеряла способность трезво мыслить и спокойно разговаривать, только матом и со слезами... я понимаю, есть психиатрические диагнозы, которые заставляют буйных психов держать в спец заведениях и им даже за убийство особенно нечего предъявить. Но тут вроде другая ситуация, и не станет никто экспертизу проводить, всем пофиг...
Вот есть женщина, красивая, умная, живая, крутится, работает, тренируется, любит, поднимает детей своих, троих, на минуточку, не жалуется, кстати, хотя, видит Бог, как ей не просто все это даётся, но потихоньку все получается.
И вот есть бывший муж, от которого уже давно ничего не надо и не ждёт ничего хорошего, главное, чтобы не мешал, жить, мечтать, любить...
И это не первый раз, уже было, при детях бил, открыв дверь машины, сверху, пристегнутую, почти без синяков, только перелом основания черепа, сотрясение мозга и порезанные документы... в полиции не стали возбуждать ничего, ну не убил же... и ещё раз наотмашь подло в коридоре локтем в лицо, никто не видел, но все вокруг жалеют парня, как же, ушла же, бросила его бедного...
И вот снова, посреди холла трека, избил зверски, никто не заступился, свидетелей нет, вместо лица, месиво, переломы лицевых костей, кровоизлияние в глаз, Травма головы... Рядом был сын...
Блядь, что происходит в нашем мире, кто-то может, объяснит мне? Вы подаёте руку ему при встрече и улыбаясь, спрашиваете, как дела??
Или обсуждаете в столовке как она сука, довела хорошо ошего парня?? Да чтобы вам, мужики, кто задумывается о том, кто там виноват, пусто было, и чтобы ваша сестра или дочь также лежала в луже крови в отчаянии и боли, а кто-то ей рассказывал, как надо обращаться с мужиками...
#Парамоновнемужик
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" По правде, Навального отстранили от выборов мягче, чем Гиви. Нельзя не признать. "
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" Консилиум политологов: "Пермь пронесло". Целиком присоединяюсь к мнению коллег. "
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" Насколько же Кац должен ненавидеть Навального, чтобы публично заявлять, что Явлинский — хороший кандидат? "
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" Все смерти в этой войне — наша вина. Потому что если бы не российское вмешательство никакой бы там войны не было. "
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" Цитаты великих. Пройдите,пожалуйста,в жопу (Леонтьев). Представься, мразь (Соловьев). Дебилы,блядь (Лавров). Конченые мрази (Мединский). "
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