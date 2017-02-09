Тема поборов в школах Казани, которую мы раскручиваем уже лет 6-7, продолжает жить своей жизнью и сама с собой бороться. Очень круто!

«Мы проанализировали, и получается, что 70% поборов в школах, с которыми мы боремся, связан со сбором средств на их охрану. Стоит этот вопрос централизованно по республике решить, и большая волна возмущения уйдет»,- сказал на совещании мэр Казани Ильсур Метшин.

Это, кроме всего прочего, подтверждает нашу информацию, что сбор денег на учебники и пособия прекращен (или минимизирован). Насколько я понимаю, это прямо выдающееся достижение именно в Татарстане. В других регионах поборы остаются повсеместными.