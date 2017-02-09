  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
Навальный идет в президенты
9.02 число просмотров 3447 число записей 47
 
Ройзман-кандидат
4.02 число просмотров 881 число записей 5
 
День рождения Володина
4.02 число просмотров 826 число записей 3
 
Охота на "Шалтая"
2.02 число просмотров 2346 число записей 9
 
Открытка Потупчик
1.02 число просмотров 4395 число записей 16
 
все записи
Реклама
Ждите.
Самое читаемое
Открытка Потупчик
1.02 число просмотров 4395 число записей 16
 
Лебедев против Навального
28.01 число просмотров 3181 число записей 26
 
Охота на "Шалтая"
2.02 число просмотров 2346 число записей 9
 
Толстой и евреи
26.01 число просмотров 2143 число записей 20
 
Исаакиевский раздор
29.01 число просмотров 1938 число записей 15
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
В Татарстане сбор денег на учебники и пособия прекращен (или минимизирован)
В Татарстане сбор денег на учебники и пособия прекращен (или минимизирован)
Pavel Chikov
9.02 23:56 |  число просмотров 85

Тема поборов в школах Казани, которую мы раскручиваем уже лет 6-7, продолжает жить своей жизнью и сама с собой бороться. Очень круто!

«Мы проанализировали, и получается, что 70% поборов в школах, с которыми мы боремся, связан со сбором средств на их охрану. Стоит этот вопрос централизованно по республике решить, и большая волна возмущения уйдет»,- сказал на совещании мэр Казани Ильсур Метшин.

Это, кроме всего прочего, подтверждает нашу информацию, что сбор денег на учебники и пособия прекращен (или минимизирован). Насколько я понимаю, это прямо выдающееся достижение именно в Татарстане. В других регионах поборы остаются повсеместными.
Обсудить в блоге автора
Посты дня
Национальность не подошла?
blogirek-murtazin    9.02 23:41 |  число просмотров 115
Национальность не подошла? Шамиль выложил на YouTube ролик, снятый на скрытую камеру, в котором сотрудник полиции сообщает, что получил от начальства установку не брать на работу представителей некоторых вероисповеданий и национальностей
 
Чучело еврея из группы Война пропало в ДНР
blogAlek D. Epstein    9.02 11:29 |  число просмотров 718
Чучело еврея из группы Война пропало в ДНР В Донецке 31 января пропали Мария Штерн (урожденный Олег Васильев) и его спутница. Помощница главы ДНР утверждает, что, проверив это в МГБ и в МВД, ни там, ни там их нет
 
День патриотизма
blogDmitry Gudkov    9.02 11:20 |  число просмотров 501
День патриотизма Прямо в день подписания запрещающего сыр указа хотят отмечать — на здоровье. Перенести сожжение Масленицы с февраля, переименовать в Импортомасленицу
 
Из серии "Бывают же совпадения"
blogЛеонид Волков    8.02 23:36 |  число просмотров 1011
Из серии "Бывают же совпадения" "А кем вы работали?". "Следователем, в следственном комитете местном. Вот вы из суда едете, наверняка были там на деле Навального, а у меня один раз по нему в проверке материал был"
 
Сегодня приговор (9-я серия 4-го сезона)
blogNavalny    8.02 12:50 |  число просмотров 748
Сегодня приговор (9-я серия 4-го сезона) - Ну ты сумочку-то на всякий случай возьми, — сказали мои адвокаты и они, конечно, правы.
 
все записи
Выбор редактора
Поздравляю ФСБ с серьезным успехом
blogDmitry Gudkov    7.02 12:21 |  число просмотров 1062
Поздравляю ФСБ с серьезным успехом По утру в Москве вскрыта опасная экстремистская ячейка. Сначала у нее болгаркой вскрыта дверь, а потом пойман участник одиночных пикетов Марк Гальперин
 
Я пользуюсь услугами гомеопатов более 25 лет
blogЮрий Лоза    7.02 10:57 |  число просмотров 973
Я пользуюсь услугами гомеопатов более 25 лет Лично у меня не вызывает сомнений, что атака на гомеопатию срежиссирована и осуществлена фармацевтическими компаниями. А уж озвучивание бюджета гомеопатии без приведения цифр традиционной фармацевтики — вообще приёмчик подленький
 
В детстве я умирал от диспепсии
www.facebook.com    7.02 00:41 |  число просмотров 1175
В детстве я умирал от диспепсии Когда казалось, что ничто уже не поможет, мне повезло. Моей маме порекомендовали обратиться к врачу гомеопату
 
Цитаты дня
" Гальперин получил 10 суток за то, что не хотел впускать в собственный дом незванных полицейских. Неприкосновенность жилища в РФ — фикция. "
9.02 |
blog Oleg Kozlovsky
" По правде, Навального отстранили от выборов мягче, чем Гиви. Нельзя не признать. "
8.02 |
blog Gleb Pavlovsky
" Консилиум политологов: "Пермь пронесло". Целиком присоединяюсь к мнению коллег. "
6.02 |
blog Gleb Pavlovsky
" Насколько же Кац должен ненавидеть Навального, чтобы публично заявлять, что Явлинский — хороший кандидат? "
5.02 |
blog aleshru
" Все смерти в этой войне — наша вина. Потому что если бы не российское вмешательство никакой бы там войны не было. "
2.02 |
blog Max Katz
" Цитаты великих. Пройдите,пожалуйста,в жопу (Леонтьев). Представься, мразь (Соловьев). Дебилы,блядь (Лавров). Конченые мрази (Мединский). "
18.01 |
blog Roskin_M
все записи
Фото дня
Видео дня

Статьи дня
«Алексей Учитель вынес $1 млн в сумке». Соавтор «Матильды» рассказал о кремлевском общаке
Анастасия Кириленко  9.02 16:38 |  число просмотров 252
«Алексей Учитель вынес $1 млн в сумке». Соавтор «Матильды» рассказал о кремлевском общаке Фильм был снят на деньги, выведенные из подконтрольного «Газпромбанку» офшора в обмен на взятку управляющему делами президента, причем непосредственным участником этих событий оказался пародист Владимир Винокур.
«Льюис говорил, что знаком с Сурковым лично»
 8.02 14:28 |  число просмотров 309
«Льюис говорил, что знаком с Сурковым лично» Интервью с экс-участником «Анонимного интернационала»
все записи
События
Прерванное перемирие
2.02 |  число просмотров 16239
Прерванное перемирие
Ситуация на Донбассе внезапно обострилась. Под шахтёрским городком Авдеевкой, контролируемом украинской армией, развернулись бои. Убитые и раненые есть с обеих сторон и среди мирных жителей. Киев и руководство непризнанных республик обвиняют друг друга в провокациях и попытке сорвать Минские соглашения.
все записи
Кино
Новогодний Шерлок
7.01 |  число просмотров 5988
Новогодний Шерлок
Уже второй раз первым впечатлением блогеров в Новом году становится спецвыпуск Шерлока. Мемы, приколы, жабы — британский сериал становится "Иронией судьбы" для миллениалов
все записи
Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 7428
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
все записи
Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 2233
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
все записи
Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 3834
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012