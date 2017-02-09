Жителя Твери Шамиля Казакова, с отличием закончившего юридический ВУЗ, не взяли на службу в полицию. Якобы потому, что он татарин. Шамиль выложил на YouTube ролик, снятый на скрытую камеру, в котором сотрудник полиции сообщает, что получил от начальства установку не брать на работу представителей некоторых вероисповеданий и национальностей.











За выложенный ролик и обвинение полиции в дискриминации в августе прошлого года Казакова осудили по ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти») к 9 месяцам исправительных работ.



Сейчас на парня завели еще одно уголовное дело. На этот раз его обвиняют в клевете в отношении следователя (ст. 298.1 УК РФ)….



В общем, нелегко в России татарам? Или дело не в национальности Шамиля, а в том, что он с отличием закончил юрфак? А отличники полиции не нужны?

