|День патриотизма
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9.02 11:20 | 368
| Стать в России медийным персонажем очень просто. Назвать себя как-нибудь позвонче, заспамить все СМИ дурацкими инициативами, пока на самую дурацкую не обратят внимание власти: подобное притягивается к подобному. И вот ты уже в Общественной палате, а то и в Думе.
Новый кандидат во властители дум (пока с маленькой буквы) — некий президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков. Дурацких инициатив у него было хоть отбавляй, но теперь, наконец-то откликнулось Министерство культуры. Давайте, говорит, и правда, введем День патриотизма.
Ну давайте. Эту кашу машинным маслом уже не испортить.
Прямо в день подписания запрещающего сыр указа хотят отмечать — на здоровье. Перенести сожжение Масленицы с февраля, переименовать в Импортомасленицу.
Бросить у Мавзолея гусиные тушки и устроить по ним тракторный парад. Трактора предварительно освятить.
Вот я шучу, а они всерьез. Будут собирать экспертов, обсуждать, пилить, осваивать.
Даешь День последнего прибежища.
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