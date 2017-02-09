Новый кандидат во властители дум (пока с маленькой буквы) — некий президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков. Дурацких инициатив у него было хоть отбавляй, но теперь, наконец-то откликнулось Министерство культуры. Давайте, говорит, и правда, введем День патриотизма.

Ну давайте. Эту кашу машинным маслом уже не испортить.

Прямо в день подписания запрещающего сыр указа хотят отмечать — на здоровье. Перенести сожжение Масленицы с февраля, переименовать в Импортомасленицу.

Бросить у Мавзолея гусиные тушки и устроить по ним тракторный парад. Трактора предварительно освятить.

Вот я шучу, а они всерьез. Будут собирать экспертов, обсуждать, пилить, осваивать.

Даешь День последнего прибежища.