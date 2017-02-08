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Из серии "Бывают же совпадения"
Из серии "Бывают же совпадения"
Леонид Волков
8.02 23:36 |  число просмотров 297

Яндекс.Такси в Кирове из суда в аэропорт оказалось раздолбанной старой десяткой. Молодой парень, водитель, Андрей очень хотел поговорить.

— "Вы извините, что машина такая; у меня лучше была, но сгорела в прошлом году; и вот пока так приходится зарабатывать; но так все равно лучше, чем на старой работе".
— "А кем вы работали?"
— "Следователем, в следственном комитете местном. Вот вы из суда едете, наверняка были там на деле Навального, а у меня один раз по нему в проверке материал был".
— "???"
— "По охоте на лося! Написали донос, прислали фотографию, где Навальный с убитым лосем. Мол не в сезон и незаконно. В рамках только доследственной проверки пришлось три тома исписать. Только тогда удалось дело закрыть, когда я связался с участковым в Москве по месту жительства Навального, и тот сходил к нему и прислал мне копию охотничьего билета. Все там законно было".

Говорили про «Кировлес».
— "Все знают, что там состава нет. Поэтому Панов — прежний начальник СК — его и закрыл. А потом его за это уволили."
— "А точно именно за это?"
— "Конечно, у нас все знают. Уволили через две недели после того, как Бастрыкин на коллегии разнос устроил. Панова — очень хороший был мужик и профессионал — вовсе убрали, а дальше по цепочке всем начальникам отделов и следователям выговоры объявили, а кого и понизили".

Интересно проехали. Обсуждали Белых (Андрей не верит в его виновность), выборы (на выборы он не ходит), Шувалова (из всех расследований ФБК Андрей помнит в первую очередь про корги, и еще его очень злит фраза про «кажется смешным, но многие покупают такие квартиры») и много еще что (в Кирове аэропорт далеко от города).

— А пошли бы вы снова работать в СК, если бы там не было давления начальства и палочной системы, а надо было бы просто дела расследовать?
— Тогда, конечно бы, пошел.

Или вот:
— А кто у Навального в команде? А то слышно только про него одного. Вот станет он президентом, с кем работать будет? Там же все надо менять, откуда он столько людей возьмет?
— Андрей, а вот если бы вы снова вернулись в СК, только без всей фигни, смогли бы наладить работу отдела или управления? Вы же много лет проработали, знаете систему...
Задумался.
— А что, а смог бы!
— Ну вот и ответ на ваш вопрос.

Короче говоря, на выборы 2018 года Андрей пойдет и за Навального проголосует.
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