Чуть подробнее ситуация с двумя похищениями 7 февраля. Утром звонят, не представляются, ковыряют замок, затем вырезают богаркой дверь. Прошу представиться - молчат. Прошу предьявить хоть какие-то требования - заламывают руки, сажают в автозак.

Ладно. Везут на Лубянку в Следственное управление ФСБ по Москве и Московской области. Оказывается я всего лишь свидетель. Причем неизвестно какого уголовного дела свидетель. Документов не показывают.

Далее якобы отпускают и тутже, прямо из здания на Лубянке настойчиво препровождают в полицейскую машину. Не дают встретиться с друзьями, пришедшими встречать меня к зданию ФСБ. Говорят, что везут домой. С эскортом эшников. Но привезли в Реутовское ОВД. Пишут какие-то бумаги целый час. Нехорошо. Развернулся и ушел домой.