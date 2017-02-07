Дело было бы несолидным, если бы ФСБ поймала только одного человека: задержана и оператор Гальперина, Ольга Сапронова. А это уже — целая группа! Заговор по подрыву.

Вот так белыми нитками и пришиваются на погоны новые красные звезды.

А теперь вернемся к новостям о Трампе и Украине.