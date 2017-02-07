|Поздравляю ФСБ с серьезным успехом
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7.02 12:21 | 394
|Поздравляю ФСБ с серьезным успехом. По утру в Москве вскрыта опасная экстремистская ячейка. Сначала у нее болгаркой вскрыта дверь, а потом пойман участник одиночных пикетов Марк Гальперин: и к его статье 282.1 (как у Ильдара Дадина) добавляется 280.1. То есть не только «неоднократные нарушения правил митингов», но еще и экстремистские лозунги (наверное, опять требовал соблюдения Конституции).
Дело было бы несолидным, если бы ФСБ поймала только одного человека: задержана и оператор Гальперина, Ольга Сапронова. А это уже — целая группа! Заговор по подрыву.
Вот так белыми нитками и пришиваются на погоны новые красные звезды.
А теперь вернемся к новостям о Трампе и Украине.
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