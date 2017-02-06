Ради чисто спортивного интереса хочется понять сколько сотен или даже тысяч процентов «интереса» заложено в цену на этот хлеб

lmn1000 По расчётам

получается примерно так..

Самая-самая органик и прочее мука на Амазоне стоит примерно $2 за фунт. На буханку в 1 кг. надо ~ 1.5 фунта, это $3.

Воду считаем, ну пусть на $1, учитывая, что для этого специально делали какие-то там скважины и системы очистки, а может, просто купили бутылку Perrier.

Дрожжи, соль, сахар, прочие неэкзотические добавки - ничтожная цена, но пусть будет ещё $0.5.

Цена выпечки ещё порядка $1, если совсем всё-всё заложить.



Итого, не более $5.5 или 330 рублей по текущему курсу.

Продать это потом за 1600 рублей/кг - прекрасно просто, примерно 400% сверху помогут голодающим Поволжья.

Комментарий автора блога

: на мой взгляд, себестоимость ещё ниже за счёт того, что:

- мы учли в расчётах самую дорогую органик муку из США, которая явно дороже местной;

- никаких специальных скважин, на мой взгляд нет, используются уже имеющиеся, а системы очистки по «философии» «фермера всея Руси» бесовщина. Тем более, что он заявляет, что никакое промышленное оборудование принципиально не используется;

Так что, себестоимость должна ещё уменьшиться как минимум на $1 до $4.5 или ~ 270 рублей за кг. А на практике, думаю, она ещё меньше. И, скорее всего, существенно меньше. По моим ощущениям, в цене заложено порядка 1000%

«интереса»

«фермера всея Руси

»

, хотя я могу, конечно же, и ошибаться. Но ведь продаёт тот же

«Хлеб насущный» очень качественный хлеб по цене в районе 350 рублей за 1 кг. Причём, надо учитывать расположение их точек (дорогая аренда). И явно не себе в убыток.

Что скажете? Какие будут мысли насчёт реальной себестоимости?