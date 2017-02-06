|В Ярославле снегоуборочная техника полностью уничтожила чугунную ограду XIX века
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6.02 17:58 | 351
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Печальное событие. В ночь с 3 на 4 февраля в Ярославле на улице Собинова снегоуборочная техника в ходе уборки города полностью уничтожила чугунную ограду XIX века.
Не иначе, как актом вандализма, произошедшее не назовёшь.
Немного предыстории.
Чугунный забор был приобретён и установлен на мои личные средства весной 2016 года.
Эта изящная ограда была отлита на одном из чугунолитейных заводов Юга Российской Империи ориентировочно в конце XIX века, была установлена в городе Новороссийске, и спустя несколько десятилетий демонтирована, вероятно, в ходе послевоенной реконструкции этого города.
В 2015 году я приобрёл эту ограду у её владельца и привёз в Ярославль.
На протяжении последних десяти лет я регулярно создаю в своём родном городе небольшие уличные детали, считая, что подобные детали делают его более уютным, тёплым, красивым, привлекательным для ярославцев и гостей города.
Эту раритетную чугунную ограду я также решил подарить Ярославлю. В качестве места установки мною был выбран небольшой вытоптанный газон у кафе "Брюгге" на улице Собинова. Старинная ограда прекрасно вписалась в облик не менее старинной улицы. Опять-таки за мой счёт, была разбита клумба.
Сейчас она уничтожена.
Получается парадоксальная ситуация. Муниципальные власти постоянно апеллируют к городской общественности, к предпринимателям, к частным лицам, пытаясь вызвать инициативу по благоустройству города. Я неоднократно был на разнообразных собраниях в мэрии города, где муниципальные чиновники полу-просили, полу-требовали у ярославских бизнесменов благоустраивать прилегающую территорию принадлежащих им зданий в центре города.
Лично меня не надо ни просить, ни требовать - я люблю свой город, хочу, чтобы он был лучше, и в меру своих возможностей благоустраиваю его добровольно.
Парадокс же в том, что эта же инициатива, которую так желает видеть в горожанах муниципальная власть, этой же властью и уничтожается, причём как мы видим на конкретном примере - вполне даже физическим образом.
Я не поднимаю злободневные вопросы, почему некогда зелёные газоны вдоль ярославских улиц превратились в вытоптанные клочки земли. Почему на эти же газоны и редкие клумбы всю зиму с проезжей части снегоуборочной техникой откидывается снег, в результате чего на них образовываются гигантские сугробы и ледяные горы. Я просто диагностирую факты.
Я понимаю, что организаторы уборки Ярославля, когда к концу зимы дело всё-таки дошло до вывоза этих сугробов, и сами не знают, что может быть там, под ними. Учитывая их величину, там может быть что угодно: заборы, лавки, урны, и даже автомобили. Это вопрос самой организации процесса.
Судя по уничтоженному в осколки забору, судя по искалеченным на этой же неделе столетним липам на набережной, организованы эти процессы плохо.
Я не специалист в организации уборки снега. Я не знаю уровень квалификации работников коммунальных служб. Я не знаю, что связывает компанию "Трасса", господина Шмелева, и мэрию города. Я думаю, я и не должен этого знать. Я разбираюсь в истории, архитектуре, и чугунных оградах XIX века.
Но я не хочу, чтобы моё имущество, а также имущество города, бездарно уничтожалось.
В связи с этим я хочу обратиться к Владимир Слепцов (Vladimir Sleptsov), как к главе Ярославля, и которому небезразлично его будущее.
Чтобы всё вышеописанное не осталось эмоциональной диагностикой фактов, я прошу:
1) Разобраться в причинах произошедшей порчи имущества.
От всех ярославцев, кому небезразличен город, я прошу внимания к проблеме. Вы сами прекрасно понимаете, что чем выше это внимание, тем быстрее проблема решается.
Я буду держать всех заинтересованных в курсе развития ситуации.
Прикрепленные фото:
1. Изначальное состояние клумбы
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