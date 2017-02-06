Печальное событие. В ночь с 3 на 4 февраля в Ярославле на улице Собинова снегоуборочная техника в ходе уборки города полностью уничтожила чугунную ограду XIX века.

Не иначе, как актом вандализма, произошедшее не назовёшь.

Немного предыстории.

Чугунный забор был приобретён и установлен на мои личные средства весной 2016 года.

Эта изящная ограда была отлита на одном из чугунолитейных заводов Юга Российской Империи ориентировочно в конце XIX века, была установлена в городе Новороссийске, и спустя несколько десятилетий демонтирована, вероятно, в ходе послевоенной реконструкции этого города.

В 2015 году я приобрёл эту ограду у её владельца и привёз в Ярославль.

На протяжении последних десяти лет я регулярно создаю в своём родном городе небольшие уличные детали, считая, что подобные детали делают его более уютным, тёплым, красивым, привлекательным для ярославцев и гостей города.

Эту раритетную чугунную ограду я также решил подарить Ярославлю. В качестве места установки мною был выбран небольшой вытоптанный газон у кафе "Брюгге" на улице Собинова. Старинная ограда прекрасно вписалась в облик не менее старинной улицы. Опять-таки за мой счёт, была разбита клумба.

Сейчас она уничтожена.

Получается парадоксальная ситуация. Муниципальные власти постоянно апеллируют к городской общественности, к предпринимателям, к частным лицам, пытаясь вызвать инициативу по благоустройству города. Я неоднократно был на разнообразных собраниях в мэрии города, где муниципальные чиновники полу-просили, полу-требовали у ярославских бизнесменов благоустраивать прилегающую территорию принадлежащих им зданий в центре города.

Лично меня не надо ни просить, ни требовать - я люблю свой город, хочу, чтобы он был лучше, и в меру своих возможностей благоустраиваю его добровольно.

Парадокс же в том, что эта же инициатива, которую так желает видеть в горожанах муниципальная власть, этой же властью и уничтожается, причём как мы видим на конкретном примере - вполне даже физическим образом.

Я не поднимаю злободневные вопросы, почему некогда зелёные газоны вдоль ярославских улиц превратились в вытоптанные клочки земли. Почему на эти же газоны и редкие клумбы всю зиму с проезжей части снегоуборочной техникой откидывается снег, в результате чего на них образовываются гигантские сугробы и ледяные горы. Я просто диагностирую факты.

Я понимаю, что организаторы уборки Ярославля, когда к концу зимы дело всё-таки дошло до вывоза этих сугробов, и сами не знают, что может быть там, под ними. Учитывая их величину, там может быть что угодно: заборы, лавки, урны, и даже автомобили. Это вопрос самой организации процесса.

Судя по уничтоженному в осколки забору, судя по искалеченным на этой же неделе столетним липам на набережной, организованы эти процессы плохо.

Я не специалист в организации уборки снега. Я не знаю уровень квалификации работников коммунальных служб. Я не знаю, что связывает компанию "Трасса", господина Шмелева, и мэрию города. Я думаю, я и не должен этого знать. Я разбираюсь в истории, архитектуре, и чугунных оградах XIX века.

Но я не хочу, чтобы моё имущество, а также имущество города, бездарно уничтожалось.

В связи с этим я хочу обратиться к Владимир Слепцов (Vladimir Sleptsov), как к главе Ярославля, и которому небезразлично его будущее.

Чтобы всё вышеописанное не осталось эмоциональной диагностикой фактов, я прошу:

1) Разобраться в причинах произошедшей порчи имущества.

2) Предпринять ряд мер, чтобы исключить повторение подобных инцидентов.

От всех ярославцев, кому небезразличен город, я прошу внимания к проблеме. Вы сами прекрасно понимаете, что чем выше это внимание, тем быстрее проблема решается.

Я буду держать всех заинтересованных в курсе развития ситуации.

Прикрепленные фото:

1. Изначальное состояние клумбы

2. Клумба и забор после установки весной 2016 года

3-6. Разрушенный до осколков снегоуборочной техникой чугунный забор



























