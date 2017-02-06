На всякий случай _правильный_ алгоритм на тот случай, если вашего друга (или незнакомого человека) взломали и от его лица просят денег:

- Если знаем телефон и уместно звонить - звоним, если человек не очень знакомый - посылаем SMS что его взломали. Номер телефона на страничке может быть уже изменен, поэтому по нему можно не звонить/не писать.

- Узнаем у мошенников все реквизиты на которые им нужно перевести денег. Старайтесь вывести на сложно заводимые источники: банковскую карту, мобильный телефон (да, я знаю, что их завести несложно, но это все же не 1 клик).

Если дали номер карты, ищете первые 6 цифр тут, чтобы узнать, какой банк https://www.bindb.com/bin-database.html

Если мобильный телефон, и он неочевиден (непонятно какой оператор), ищите тут http://www.number-ok.ru/ (только для российских операторов, где искать украинские я не знаю).

Звоните в поддержку банка/оператора, говорите, что хотите сделать жалобу на карту/номер, которые используется для мошеннических сборов средств. Обязательно спрашиваете, куда отправить скриншоты, а также спрашиваете номер тикета, чтобы потом отследить его движение. Иначе забьют.

Пока я проводил такое 6 раз. Всегда удавалось получить номер карты, не знаю как там с операторами. В 5 банках заявление приняли. В сбербанке сказали что ничего не знают и принимать не будут, и вообще "ходют тут всякие, работать мешают, вы не клиент", дожать мне не удалось, ну я и не надеялся :) Из 5 банков тикеты выдали в 4, звонил обычно всегда через неделю, в двух обращение удовлетворено, еще два послали )

Результативность пока невысокая, затрат времени - около получаса на каждое обращение.

P.s. Если лень - делайте хотя бы первый пункт