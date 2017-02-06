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|Консилиум политологов: "Пермь пронесло". Целиком присоединяюсь к мнению коллег.
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|6.02 |
| Gleb Pavlovsky
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|Насколько же Кац должен ненавидеть Навального, чтобы публично заявлять, что Явлинский — хороший кандидат?
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|5.02 |
| aleshru
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|Все смерти в этой войне — наша вина. Потому что если бы не российское вмешательство никакой бы там войны не было.
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|2.02 |
| Max Katz
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|Цитаты великих. Пройдите,пожалуйста,в жопу (Леонтьев). Представься, мразь (Соловьев). Дебилы,блядь (Лавров). Конченые мрази (Мединский).
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|18.01 |
| Roskin_M
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|Запретят Боярышник — ну другое будут продавать со спиртом. Проблема же не в Боярышнике, а в бедности.
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|19.12 |
| sssmirnov
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|Трампу, похоже, очень хочется исправить репутацию, а потому за один день он отдал уже два поста в администрации женщинам.
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|23.11 |
| tikhondzyadko
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