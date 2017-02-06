|Подал в администрацию Петербурга письмо о "марше Немцова"
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6.02 17:00 | 191
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Только что подал в администрацию Петербурга письмо о «марше Немцова». Подчеркну, это не стандартное уведомление о проведении массовой акции, а именно письмо на имя губернатора Санкт-Петербурга.
Мы просим городское правительство не чинить препятствий и согласовать проведение 26 февраля Марша памяти от станции метро «Горьковская» до Марсова поля. В письме мы особо отметили, что намерены свести к минимуму возможные в связи с проведением марша неудобства для дорожного движения.
«Заявка на проведение марша будет подана в Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности в установленном законодательством порядке. Принимая во внимание, что публичные мероприятия в последние годы зачастую не получают согласования, просим Вас оказать содействие при рассмотрении Комитетом данном вопросе» - говорится в нашем письме.
В организаторы марша вошли практически все демократические силы города: движения «Солидарность», «Открытая Россия» и «Весна», «Демократический Петербург», партии «Парнас» и «Демократический выбор», депутаты петербургского парламента.
Еще раз обращаю внимание, уведомление о марше 26 февраля будет подано в Смольный в установленный законом срок.
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