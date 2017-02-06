  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
Охота на "Шалтая"
2.02 число просмотров 2289 число записей 9
 
Открытка Потупчик
1.02 число просмотров 2072 число записей 16
 
Исаакиевский раздор
29.01 число просмотров 1908 число записей 15
 
Декриминализация побоев
28.01 число просмотров 958 число записей 15
 
Лебедев против Навального
28.01 число просмотров 3134 число записей 26
 
все записи
Реклама
Ждите.
Самое читаемое
Лебедев против Навального
28.01 число просмотров 3134 число записей 26
 
Охота на "Шалтая"
2.02 число просмотров 2289 число записей 9
 
Толстой и евреи
26.01 число просмотров 2091 число записей 20
 
Открытка Потупчик
1.02 число просмотров 2072 число записей 16
 
Исаакиевский раздор
29.01 число просмотров 1908 число записей 15
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
Подал в администрацию Петербурга письмо о "марше Немцова"
Подал в администрацию Петербурга письмо о "марше Немцова"
Andrey Pivovarov
6.02 17:00 |  число просмотров 191

Только что подал в администрацию Петербурга письмо о «марше Немцова». Подчеркну, это не стандартное уведомление о проведении массовой акции, а именно письмо на имя губернатора Санкт-Петербурга.

Мы просим городское правительство не чинить препятствий и согласовать проведение 26 февраля Марша памяти от станции метро «Горьковская» до Марсова поля. В письме мы особо отметили, что намерены свести к минимуму возможные в связи с проведением марша неудобства для дорожного движения.

«Заявка на проведение марша будет подана в Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности в установленном законодательством порядке. Принимая во внимание, что публичные мероприятия в последние годы зачастую не получают согласования, просим Вас оказать содействие при рассмотрении Комитетом данном вопросе» - говорится в нашем письме.

В организаторы марша вошли практически все демократические силы города: движения «Солидарность», «Открытая Россия» и «Весна», «Демократический Петербург», партии «Парнас» и «Демократический выбор», депутаты петербургского парламента.

Еще раз обращаю внимание, уведомление о марше 26 февраля будет подано в Смольный в установленный законом срок.

Фото Andrey Pivovarov.
Обсудить в блоге автора
Посты дня
В детстве я умирал от диспепсии
www.facebook.com    7.02 00:41 |  число просмотров 147
В детстве я умирал от диспепсии Когда казалось, что ничто уже не поможет, мне повезло. Моей маме порекомендовали обратиться к врачу гомеопату.
 
Какова себестоимость хлеба, который "фермер Всея Руси" продаёт по 3200 рублей?
blogt-itanium    6.02 23:12 |  число просмотров 478
Какова себестоимость хлеба, который "фермер Всея Руси" продаёт по 3200 рублей? Самая-самая органик и прочее мука на Амазоне стоит примерно $2 за фунт. На буханку в 1 кг. надо ~ 1.5 фунта, это $3
 
В Ярославле снегоуборочная техника полностью уничтожила чугунную ограду XIX века
www.facebook.com    6.02 17:58 |  число просмотров 350
В Ярославле снегоуборочная техника полностью уничтожила чугунную ограду XIX века Чугунный забор был приобретён и установлен на мои личные средства весной 2016 года. Эта изящная ограда была отлита на одном из чугунолитейных заводов Юга Российской Империи ориентировочно в конце XIX века
 
Алгоритм на случай, если вашего друга взломали и от его лица просят денег
www.facebook.com    6.02 17:44 |  число просмотров 410
Алгоритм на случай, если вашего друга взломали и от его лица просят денег Если знаем телефон и уместно звонить — звоним, если человек не очень знакомый — посылаем SMS что его взломали. Номер телефона на страничке может быть уже изменен, поэтому по нему можно не звонить/не писать
 
Вячеслав Бутусов подписал петицию за запрет фильма "Матильда"
www.facebook.com    6.02 17:15 |  число просмотров 632
Вячеслав Бутусов подписал петицию за запрет фильма "Матильда" Хватит глумиться. Нужно созидать, а не разрушать. Это либо попытка привлечь к себе незаслуженное внимание, либо банальный идеологический заказ
 
все записи
Выбор редактора
Заключенный проиграл суд колонии после голодовки
blogСергей Смирнов    5.02 14:52 |  число просмотров 584
Заключенный проиграл суд колонии после голодовки В 30 тысяч оценили услуги больницы, ФСИН объяснил, что лечение было платным (на него конечно никто не давал согласия). Отдельный счет ФСИН выставил за бензин (Крекова в больницу везли) и охрану. Почти 40 тысяч
 
Жители Макеевки прогоняют российских оккупантов
blogpauluskp    5.02 13:47 |  число просмотров 1901
Жители Макеевки прогоняют российских оккупантов В соцсетях оживленно обсуждают как жители микрорайона Восточный в Макеевке прогоняли российских артиллеристов, приехавших пострелять в 100 метрах от жилых высоток и в 300 метрах от детсада и больницы
 
Сталин в приемной детского омбудсмена
www.facebook.com    3.02 15:18 |  число просмотров 1267
Сталин в приемной детского омбудсмена Пришла в приемную уполномоченного по правам ребёнка в Ярославской области и была немного шокирована картиной, которая висит на стене сзади кресла секретаря
 
Цитаты дня
" Консилиум политологов: "Пермь пронесло". Целиком присоединяюсь к мнению коллег. "
6.02 |
blog Gleb Pavlovsky
" Насколько же Кац должен ненавидеть Навального, чтобы публично заявлять, что Явлинский — хороший кандидат? "
5.02 |
blog aleshru
" Все смерти в этой войне — наша вина. Потому что если бы не российское вмешательство никакой бы там войны не было. "
2.02 |
blog Max Katz
" Цитаты великих. Пройдите,пожалуйста,в жопу (Леонтьев). Представься, мразь (Соловьев). Дебилы,блядь (Лавров). Конченые мрази (Мединский). "
18.01 |
blog Roskin_M
" Запретят Боярышник — ну другое будут продавать со спиртом. Проблема же не в Боярышнике, а в бедности. "
19.12 |
blog sssmirnov
" Трампу, похоже, очень хочется исправить репутацию, а потому за один день он отдал уже два поста в администрации женщинам. "
23.11 |
blog tikhondzyadko
все записи
Фото дня
Видео дня

Статьи дня
Кремль пожертвует губернаторами ради президентских выборов
Петр Козлов  6.02 10:22 |  число просмотров 192
Кремль пожертвует губернаторами ради президентских выборов В ближайшее время возможны отставки нескольких региональных лидеров
Силовики против адвокатов. 6:0
 2.02 13:12 |  число просмотров 680
Силовики против адвокатов. 6:0 Защитников заставляют давать показания на своих клиентов, к ним врываются в офисы, их сажают под административный арест, бьют и таскают за волосы — и это только получившие огласку случаи
все записи
События
Прерванное перемирие
2.02 |  число просмотров 16189
Прерванное перемирие
Ситуация на Донбассе внезапно обострилась. Под шахтёрским городком Авдеевкой, контролируемом украинской армией, развернулись бои. Убитые и раненые есть с обеих сторон и среди мирных жителей. Киев и руководство непризнанных республик обвиняют друг друга в провокациях и попытке сорвать Минские соглашения.
все записи
Кино
Новогодний Шерлок
7.01 |  число просмотров 5953
Новогодний Шерлок
Уже второй раз первым впечатлением блогеров в Новом году становится спецвыпуск Шерлока. Мемы, приколы, жабы — британский сериал становится "Иронией судьбы" для миллениалов
все записи
Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 7403
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
все записи
Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 2196
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
все записи
Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 3809
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012