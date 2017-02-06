Только что подал в администрацию Петербурга письмо о «марше Немцова». Подчеркну, это не стандартное уведомление о проведении массовой акции, а именно письмо на имя губернатора Санкт-Петербурга.

Мы просим городское правительство не чинить препятствий и согласовать проведение 26 февраля Марша памяти от станции метро «Горьковская» до Марсова поля. В письме мы особо отметили, что намерены свести к минимуму возможные в связи с проведением марша неудобства для дорожного движения.

«Заявка на проведение марша будет подана в Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности в установленном законодательством порядке. Принимая во внимание, что публичные мероприятия в последние годы зачастую не получают согласования, просим Вас оказать содействие при рассмотрении Комитетом данном вопросе» - говорится в нашем письме.