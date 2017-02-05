Что это было, и как это избежать в следующий раз? www.facebook.com 646 5.02 15:51 |646

Сегодня меня на три часа задержали с различными расспросами, когда я проходила паспортный контроль на выходе из



Когда я прилетела из JFK в Шереметьево пограничник на паспортном контроле долго листала мой паспорт, а потом спросила меня, проживаю ли в США. Я понятия не имею, что подразумевает термин «проживаю», поэтому ответила, что учусь в штатах. После чего пограничник оставила себе мой паспорт и сказала, что им нужно со мной подробнее поговорить, прежде чем меня впустить. На протяжении следующих нескольких часов у меня повторялась одна и та же ситуация по кругу. Очередной сотрудник погранконтороля подходил ко мне с моим паспортом, спрашивал где я учусь, почему «зарубежная организация» (i.e. Cornell University) оплачивает мое обучение, должна ли я буду потом «отрабатывать» оплату своего обучения этой организации после выпуска, и откуда я узнала про существование программы, где я сейчас обучаюсь. После вот этого стандартного списка вопросов, следующие вопросы у пограничников немного отличались. Когда вопросы заканчивались сотрудник просил «еще немного подождать» и где-то через 15 минут ожидания ситуация повторялась уже со следующим сотрудником.



Я понятия не имею, зачем меня нужно было задерживать на три часа, чтобы монотонно спрашивать, за что же именно мне «международная организация» платит, и откуда я вообще узнала про существование университета, где я учусь (i.e. кто меня на гранты посадил?). Но мне это кажется как-то уже очень странно. Не говоря уже о том, что после 17 часов дороги хочется уже поскорее попасть домой, а не объяснять очередному сотруднику, что университет кажется, что мой академический потенциал стоит того, чтобы меня пять лет содержать.



UPD1. Со мной все в порядке, я жива, здорова. Несколько часов ожидание – это не самое плохое, что может случится. Лично мне немного стыдно перед водителем, который меня ждал все это время, неловко из-за перенесенной встречи. Вместе со мной все это время ждала еще одна пара студентов и мама с годовалым(!) ребенком. То, что маму с маленьким ребенком заставили ждать несколько часов после 9-ти часового перелета меня возмущается намного больше. Я не понимаю, это глупость, или просто какая-то бытовая жестокость "вахтеров".



UPD2. Мне было как-то очень абсурдно отвечать на вопросы о том, собираюсь ли я возвращаться на родину, или вот университет заставит меня в нем работать несколько лет после окончания. Дело в том, что цель моей поездки – это собеседование на позицию профессора в двух российских университетах. То есть вот эти вот люди, которые на мои же налоги выпытывают у меня, кто меня вербовал в иностранные университеты, как раз мне сейчас и мешают найти работу в России. Я не знаю, какая была цель всего того, что они делают, но если это хоть как-то и связано в "утечкой мозгов", то эффект от их действий прямо обратный. Дорогая лента,Сегодня меня на три часа задержали с различными расспросами, когда я проходила паспортный контроль на выходе из Международный аэропорт Шереметьево . Мне немного интересно, что это было, и как это избежать в следующий раз.Когда я прилетела из JFK в Шереметьево пограничник на паспортном контроле долго листала мой паспорт, а потом спросила меня, проживаю ли в США. Я понятия не имею, Обсудить в блоге автора