Заключенный проиграл суд колонии после голодовки Сергей Смирнов 327 5.02 14:52 |327 Поговорил с женой Крекова из Архангельска. Ну там конечно эталонное издевательство.



Они проиграли суд колонии на 39,5 тысяч рублей. Креков голодал больше 20 дней в прошлом году (я точно не помню, там ближе к 30 дням было), вес стал что-то типа 52 кг при высоком росте, жена говорила, что он не мог сидеть, было больно садиться на кости.



Его в критическом состоянии, когда сахар стал запредельным увезли в больницу. Голодал он из-за издевательств и придирок фсиновцев. Так вот колония-поселение подала на Крекова в суд и выиграла.



В 30 тысяч оценили услуги больницы, ФСИН объяснил, что лечение было платным (на него конечно никто не давал согласия). Отдельный счет ФСИН выставил за бензин (Крекова в больницу везли) и охрану. Почти 40 тысяч.



Такая вот история. Конечно для простой семьи из Архангельска это очень большие расходы. И так очень дорого сидеть в России, а тут еще такое.

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