Жители Макеевки прогоняют российских оккупантов pauluskp 244 5.02 13:47 |244 В соцсетях оживленно обсуждают как жители микрорайона Восточный в Макеевке прогоняли российских артиллеристов, приехавших пострелять в 100 метрах от жилых высоток и в 300 метрах от детсада и больницы. Вышли и прогнали - гаубица уехала.



Многие пишут, что это уникальный случай, никогда раньше такого не было, а кто-то усмотрел чуть ли не начало восстания.



Нет, дорогие мои, это далеко не уникальный и не единственный случай. Просто раньше вы или не хотели этого знать, или вам не рассказывали. Вы хотели знать только о содержимом сюжетов НТВ и Лайфгнуса, которые показывали как старухи с российскими флагами театрально просят Путина ввести. Вы хотели кого-то ненавидеть - и ненавидели нас, жителей Донбасса. Вам нужно было кого-то обвинять в развязывании войны и вы обвиняли нас, повторяя путинскую ложь о том, что это мы позвали российские танки.



А ведь жители Донбасса прогоняли россиян еще в самом начале войны. Даже видео есть, от 18 августа 2014 года, макеевчане лопатами закапывают траншею, которую вырыли вооруженные боевики, и на камеру говорят, что не позволят стрелять из жилых районов. Иногда такие демарши оставались без последствий, а иногда людей отвозили "на подвал". Далеко не всегда получалось снять происходящее на видео или хотя бы сфотографировать.



И не надо обольщаться - такие протесты не остановят войну. Безоружные люди не способны остановить вооруженных. Во время оккупации мирные жители ни на что не влияют и полностью зависят от хорошего или плохого настроения оккупантов. Такие протесты даже никому нахрен не нужны были - люди рисковали, а Украина об этом молчала.



Молчали национальные СМИ, блогеры, у патриотичных патритов даже не поднималась рука чтобы лайкнуть или репостнуть, давая шанс информации распространиться. Это ведь разрушало устоявшуюся патриотичную картину мира, в которой есть ватники и предатели из Донбасса, и выдающиеся патриоты из Киева и Львова. Даунбассовцы заглядывают в рот оккупантам и обожествляют Путина с Захарченко, а киевляне с львовянами даже за Партию Регионов ни разу не голосовали и Януковича ну совсем не выбирали.



Что-то меняется, конечно. Вот, сейчас произошедшее в Макеевке разлетается по инету и у людей вдруг глаза открылись - "посмотрите, уникальный случай". Уникальный, ага.



На третий год войны жертвы российской пропаганды среди украинских патриотов начали о чем-то догадываться. Может, на десятый год войны даже публично извиняться начнут перед жителями Донбасса за тонны публично вылитой на нас патриотичной грязи - как раз в то время, когда нам было труднее всего, когда мы теряли всё.



Хотя нет, не начнут. Размечтался я что-то. Патриоты не извиняются, так как не помнят даже о том, что было две недели назад, а три года для них - это как позапрошлое тысячелетие.



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